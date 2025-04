Journée de la Terre 2025: Bank Of Africa rejoint l’Alliance Africaine pour le Capital Naturel

22/04/2025

Bank Of Africa (BOA) a rejoint un groupe d’institutions financières africaines leaders au sein de l'Alliance Africaine pour le Capital Naturel (ANCA), une plateforme panafricaine de premier plan dédiée à la promotion de la croissance économique et du développement financier à travers le continent.



Sous l’égide de son Président Othman Benjelloun, cette adhésion réaffirme l’engagement pionnier de Bank Of Africa pour la finance durable, notamment à soutenir des économies africaines "nature-positive" et à renforcer la reconnaissance des risques et opportunités liés à la nature au sein du secteur financier, indique un communiqué de BOA.



Ainsi, Bank Of Africa est devenue premier membre au Maroc et dans la région MENA de l’ANCA, marquant son engagement en faveur de la nature et de la biodiversité, relève le communiqué.



L’Alliance ANCA, fondée en 2022 par la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) en partenariat avec FSD Africa, agit comme un forum de collaboration dirigé par les parties prenantes en Afrique pour mobiliser la réponse de la communauté financière aux risques et opportunités liés à la nature à travers le continent, rapporte la MAP.



"Nous sommes ravis de rejoindre l'ANCA et nous nous réjouissons de collaborer avec des institutions partageant la vision de Bank Of Africa pour la croissance économique de l'Afrique et le développement de son secteur financier ", a indiqué Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général de Bank Of Africa.



"Ce partenariat permettra de tirer parti des ressources et des réseaux de l'ANCA, ainsi que d'avoir un impact durable sur l'inclusion financière et l'entrepreneuriat à travers le continent", a-t-il affirmé.



Bank Of Africa a depuis 2015 développé une gamme innovante de produits financiers pour soutenir ses clients dans des domaines clés tels que l’efficacité énergétique, la gestion des ressources hydriques et l’économie circulaire.



Le Groupe a également intégré les risques Environnementaux, Sociaux et, plus récemment, Climatiques dans la gestion de son portefeuille.



Le groupe Bank Of Africa se distingue par de nombreuses réalisations, notamment grâce aux actions de la Fondation BMCE Bank pour l’Éducation et l’Environnement, ainsi qu’à l’obtention de certifications ISO pour son Système de Management Environnemental et Énergétique, une initiative inédite dans le secteur bancaire marocain.



L’ANCA est une plateforme de premier plan qui réunit des institutions financières, des organismes de réglementation et des organisations de développement pour promouvoir la croissance économique et le développement financier à travers l'Afrique.



Avec un accent sur la création d'un écosystème financier plus inclusif et dynamique, l'ANCA œuvre pour libérer de nouvelles opportunités de capital, de croissance des entreprises et de coopération régionale.



FSD Africa est une agence de développement spécialisée conçue pour relever les défis systémiques des marchés financiers africains, dans le but de susciter des changements à grande échelle et à long terme.