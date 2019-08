Journée de consultations médicales au profit des personnes en situation de vulnérabilité

27/08/2019

L’Association Bank de solidarité organise chaque année des «Journées de consultations médicales gratuites» avec des médecins exerçant dans les établissements hospitaliers au Maroc et avec l'aide de l’arrondissement Roches Noires. Cette année sera la 5ème édition qui aura lieu les 27 et 28 septembre 2019, au sein de la commune d’arrondissement de Roches Noires.

L’objectif de cette opération : 600 consultations de médecine générale et de spécialité. Plus en détail, la journée du 28 septembre connaitra plusieurs consultations gratuites et distributions de médicaments sous la supervision des médecins et des pharmaciens, ainsi que des actions de prévention avec l'association de lutte contre le sida (ALCS).

Côté sensibilisation, des actions dans ce sens seront organisées par la Ligue marocaine contre la tuberculose. Aussi, s’agira-t-il de sensibiliser les participants à différents problèmes de santé, tout en les encourageant à consulter des médecins. Comme précité, une aide médicale sera programmée au profit des nécessiteux. Les personnes souffrant de maladies bénignes pourront bénéficier d’une médication gratuite à la limite des stocks disponibles.

En outre, la société Inter secours assistance assurera durant deux jours, une formation aux gestes de premier secours, et des actions de prévention et de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Sans oublier des informations sur les réels dangers de la cigarette.

A noter que la journée du 28 sera précédée la veille, de 16h00 à 18h 30 par une conférence-débat sous le thème : «Migration et accessibilité des migrants aux soins de santé primaires !».