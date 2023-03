Journée d’information sur les programmes prévisionnels des marchés de BTP

14/03/2023

Le ministère de l'Equipement et de l’Eau organise, mercredi 15 mars à Rabat, une journée d’information sur les programmes prévisionnels des marchés de bâtiment et des travaux publics (BTP) du ministère et des établissements sous sa tutelle, au titre de l’année 2023.



Cette rencontre se veut une occasion pour permettre aux professionnels du BTP une meilleure visibilité sur la commande publique et de découvrir de près les projets du secteur de BTP pour l'année 2023, et ce dans le cadre de la consolidation de la transparence, de la compétitivité et de la bonne gouvernance, en plus de permettre aux entreprises et aux acteurs du secteur de mieux se préparer pour réaliser les programmes d’investissements prévus dans de meilleures conditions, indique le ministère dans un communiqué.



A cet effet, le ministère et les établissements publics sous sa tutelle annonceront leurs programmes d'investissements pour l'année 2023 dans le secteur du BTP, qui devraient globalement dépasser les 45 milliards de dirhams répartis sur les secteurs suivants: eau, routes et autoroutes, ports et équipements publics dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée.



Cette journée, qui se tient au siège de la Direction générale de l’hydraulique, connaîtra la participation des professionnels du secteur du BTP dans toutes ses composantes et les institutions concernées.