Journée d’étude

19/01/2019

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab a organisé, jeudi, une journée d’étude sur "L’intégration de la dimension de l’orientation dans les activités des clubs pédagogiques".

Cette rencontre a été tenue à la veille de l’ouverture de la 12ème édition du Forum international de l’Etudiant de Dakhla, un évènement pédagogique annuel placé sous la Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

S’exprimant à cette occasion, le directeur provincial du ministère de l’Education nationale à Aousserd, Mohamed Faouzi, a mis en avant la contribution indéniable de l’orientation à assurer un meilleur parcours scolaire des élèves.

Il a également souligné que les clubs pédagogiques représentent l’endroit le plus adéquat où les élèves peuvent préciser les choix à faire pour leurs carrières académiques et professionnelles.

De son côté, le président du Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle, El Houcine Abja, a mis l’accent sur l’impératif de l’implication de toutes les parties prenantes pour aider l’élève à élaborer et peaufiner son projet personnel et professionnel.

Cette journée d’étude a pour objectif de sensibiliser les clubs pédagogiques au sein des établissements scolaires, qui s’activent les domaines de l’environnement, de la santé et de la culture, à l’importance du volet de l’orientation pour l'avenir des élèves, a-t-il relevé.

Organisé par le Groupe l’Etudiant marocain, le Forum international de l’étudiant se veut un espace de rencontre entre les jeunes de Dakhla et des villes environnantes d’une part, et les principaux acteurs de l’éducation-formation aussi bien au niveau national qu’international d’autre part.

Les futurs bacheliers et les étudiants de la région pourront ainsi s’informer sur tout ce qui concerne les possibilités d’études post-bac, comme ils peuvent compter sur les conseils précieux des professionnels de l’orientation pour peaufiner leurs projets personnels et professionnels.