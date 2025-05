Journée d’étude sur le rôle du scénario dans la fiction marocaine

21/05/2025

L’Association marocaine des scénaristes organise, dimanche prochain à El Jadida à partir de 10 heures, une journée d’étude pour discuter du rôle du scénario dans le paysage audiovisuel marocain, en vue d’en améliorer la qualité et de protéger les droits de ses créateurs. L’objectif est d’encourager une meilleure créativité et un engagement accru, en tant que moteur essentiel et responsable dans la construction de la dramaturgie locale.



Le programme comprendra la présentation de communications autour des axes suivants, qui seront débattus par les participants :

• La situation du scénario dans le système cinématographique et dramatique marocain, ainsi que le statut du scénariste dans ce champ.

• L’intégration de l’enseignement du scénario dans les programmes universitaires et des instituts de formation en général.

• La problématique des contrats, de la rémunération et des relations entre scénariste, réalisateur et société de production.

• La présentation d’une expérience personnelle dans l’écriture d’un scénario.

• Les critères d’attribution du statut de scénariste selon les statuts de l’Association marocaine des scénaristes, ainsi que les revendications de l’association adressées au ministre de la Communication.



Les participants peuvent également proposer d'autres sujets en lien avec la même thématique.



Participeront à cette journée les membres du bureau de l'association, les scénaristes ayant déjà adressé leur demande d’adhésion, d’autres intéressés par l’adhésion ou simplement désireux d’assister à l’événement, ainsi que certains invités issus du secteur audiovisuel et médiatique marocain, et des représentants de Chambres professionnelles.



Les personnes souhaitant participer sont invitées à envoyer une demande écrite par e-mail ou via Messenger sur la page Facebook de l’association ou à l’adresse Emal : Ams.scenaristes@gmail.com



Il est également possible de contacter directement l’un des deux numéros suivants (appel ou WhatsApp) pour connaître les conditions de participation et le programme détaillé :

0661762354 (Secrétaire général de l’association)

0661532985 (Président de l’association)