Journée d'étude sur la situation de la femme à Ouarzazate

13/03/2019

Le conseil provincial de Ouarzazate a organisé samedi dernier, une journée d'étude sous le thème "Expériences de vie : situation de la femme et sa contribution dans le développement de la province de Ouarzazate" avec la participation d'une pléiade de femmes appartenant à différents domaines et des représentants de la société civile.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Centre des recherches et des études en développement à Ouarzazate, vise à mettre en exergue la situation de la femme dans la province et à passer en revue les principales politiques publiques et territoriales visant son intégration dans le processus de développement local.

Cette journée s'assigne aussi pour objectifs d'élaborer des visions locales à même de permettre l'autonomisation des femmes et le renforcement de leurs capacités dans la création de la richesse et la contribution efficace dans la vie socioéconomique, politique et culturelle.

Intervenant à cette occasion, le président du Centre des recherches et des études en développement à Ouarzazate, Mohamed Louihi, a souligné que la Journée internationale de la femme représente un moment pour l'évaluation des réalisations en faveur de la femme et mettre en exergue les principaux défis auxquels elle fait face à travers le monde, dont la lutte contre la violence et les inégalités au niveau des droits politiques.

Et d'ajouter que la femme marocaine aspire à améliorer ses conditions socioéconomiques et politiques, mettant en relief les acquis des femmes marocaines, notamment après l'adoption de la nouvelle Moudawana (Code de la famille), l'accès de la femme à tous les métiers, dont la profession d'adoul et la promulgation de plusieurs lois visant à lutter contre le harcèlement et la violence à leur égard.

Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil provincial de Ouarzazate, Said Afroukh, a relevé que les femmes contribuent de manière efficace dans l'économie locale, indiquant que cette rencontre offre l'opportunité pour écouter leurs aspirations et attentes afin de les prendre en considération lors de l'élaboration des programmes de développement.

La militante associative, Loubna Mouna, a souligné pour sa part, que cette rencontre se veut une occasion pour échanger les idées et les expériences entre femmes de la province, appelant à permettre aux femmes d'accéder aux postes de responsabilité et de prise de décision. Mme Loubna Mouna, également pilote d'avion, a fait remarquer que les femmes rurales de la province jouissent de grandes compétences et capacités qui nécessitent d'être développées et mieux exploitées.