Journée d'étude à Nador sur la filière viticole au profit des agriculteurs

05/02/2025

Une journée d'étude sur la filière viticole a été organisée, lundi à Selouane (province de Nador), au profit des agriculteurs de la région.



Cette rencontre, organisée par l'Association des producteurs de raisins dans les provinces de Nador et Driouch, la Chambre d’agriculture de l'Oriental et d'autres partenaires, vise à créer un espace de débat et d'échange d'expériences entre les agriculteurs, tout en leur permettant d’acquérir des techniques modernes d’économie d’eau d’irrigation et d’amélioration de la production.



Les participants ont ainsi discuté d'un certain nombre de sujets, dont notamment l'importance de la fertilisation en viticulture, la rationalisation de la consommation d'eau, en plus des incitations et subventions accordées par l'Etat pour l'irrigation localisée.



A cet égard, des conseils et des recommandations ont été fournis aux agriculteurs concernant l’analyse du sol, l’optimisation de la fertilisation de la vigne et l’amélioration du rendement de la culture et la qualité du raisin.



L’accent a été également mis sur les aides financières de l’Etat pour encourager l’investissement dans le domaine agricole et promouvoir une agriculture plus économe en eau et en énergie, y compris les subventions pour l’équipement des exploitations agricoles en panneaux solaires, les projets d’irrigation localisée, qu’ils soient réalisés de manière individuelle ou collective, en plus de formations sur l’utilisation du réseau et du système d’irrigation.



Les incitations accordées dans le cadre du Fonds de développement agricole concernent également l'achat de semences et plants de tomate ronde et d'oignon, la création de nouvelles plantations (pommes, poires, aubépine, caroubiers...), l'acquisition et l'installation des serres destinées à la production agricole, outre l'achat de matériel agricole.



Cette journée d’étude a également été marquée par la présentation de quelques expériences scientifiques sur l'économie de l'eau d'irrigation pour la culture de la vigne dans les plaines du Kart et de Bouark, à la lumière du stress hydrique et de la problématique de l'eau dans le secteur agricole, et des solutions possibles ont été abordées pour faire face à ce phénomène, notamment le dessalement de l’eau, l’exploitation de la technologie et du digital dans le domaine de l’irrigation, ou encore des plantes résistantes au stress hydrique.



Le président de l'Association des producteurs de raisins dans les provinces de Nador et Driouch, Kamal Aberkani, a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de journées d'étude et d'activités initiées par l'Association pour sensibiliser les agriculteurs sur les techniques et méthodes d’irrigation, ainsi que sur les cultures alternatives économes en eau pour préserver les ressources hydriques, de plus en plus rares.



Il a souligné, à cet égard, l’importance de l’agriculture de précision face à la pénurie d’eau, insistant sur la nécessité d’une gestion efficace des ressources en eau pour obtenir des rendements élevés.



De son côté, le président de la Chambre d'agriculture de l'Oriental, Mimoun Oussar, a fait remarquer que cette rencontre a été l'occasion d'informer les agriculteurs des différentes nouveautés et informations liées à la chaîne de production du raisin, notamment les techniques qu'ils pourront utiliser à l'avenir pour rationaliser la consommation d'eau.