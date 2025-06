Journal italien : Le Maroc, destination privilégiée des investisseurs étrangers

18/06/2025

Sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’impose comme une destination privilégiée des investisseurs étrangers, à la faveur d’une stratégie à long terme portée notamment par des politiques industrielles stables, écrit, lundi, le journal italien LaVerità.



Le Maroc a investi massivement dans la création de zones franches, la construction d'infrastructures modernes et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, indique la publication dans un article intitulé "Le Maroc, nouveau leader de l’industrie automobile africaine".



Avec un modèle fondé notamment sur l'ouverture à l'investissement, "le Maroc n'est plus seulement une success story régionale, il est un modèle mondial", qui a réussi à construire une industrie automobile compétitive et durable en quelques années seulement.



D'un pays de transit commercial, le Royaume est devenu une véritable puissance industrielle occupant une place centrale dans la chaîne mondiale des valeurs, en s'imposant comme le premier constructeur automobile d'Afrique et leader dans la région MENA.



Pour LaVerità, Tanger et Kénitra sont au cœur de cette transformation, relevant que les deux villes sont le symbole de la "révolution industrielle" marocaine, qui attire des géants de l’industrie automobile, comme Renault et Stellantis, rapporte la MAP.



Les deux groupes ont été rejoints par de nombreux sous-traitants locaux et internationaux, créant un écosystème industriel intégré, performant et tourné vers l'exportation, poursuit le média.



L'un des principaux atouts du Maroc demeure sa position géographique stratégique, à quelques kilomètres de l'Europe, relève le quotidien italien, précisant que le port de Tanger Med, l'un des plus importants du bassin méditerranéen, permet des expéditions rapides vers le Vieux Continent, premier marché pour les véhicules marocains.



Le Maroc a lancé une deuxième vague industrielle, axée sur la transition vers une mobilité durable, indique le journal, notant que des usines géantes de batteries lithium-ion et de composants pour véhicules électriques sont en cours de développement, l’objectif étant de faire du Royaume un pôle africain et européen de la mobilité électrique.



Et d’estimer que d'ici 2030, 60% des véhicules exportés par le Royaume devraient être à zéro émission, ajoutant que la logistique, la stabilité et l’accès aux marchés ont fait du Maroc une puissance industrielle émergente.