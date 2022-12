Jour de fête à Rabat

21/12/2022

Héros d'une prestation historique en Coupe du monde, les Lions de l'Atlas ont eu droit, mardi, à un accueil très chaleureux des habitants de Rabat et sa région, drapés pour l'occasion de ses plus beaux attraits.



Au lever du jour, la capitale et ses habitants se sont mobilisés pour célébrer comme il se doit les membres de la sélection nationale et leurs familles en créant un moment unique de reconnaissance, de joie, de fierté et de fête.



Moult travaux d'embellissement ont été entrepris, particulièrement dans l'avenue emblématique Mohammed V et la Place Al-Barid, alors que des aménagements ont été mis en place par les autorités en vue de sécuriser et mener à bien un hommage populaire sans précédent aux hommes de Walid Regragui.



En prévision de cet évènement, la préfecture de police de Rabat a établi un protocole de sécurité pour gérer les festivités populaires organisées à l'occasion de l'arrivée de la sélection nationale de football, auréolée de son succès éclatant au Mondial du Qatar2022 où elle a pu atteindre le dernier carré de la compétition planétaire.



Soucieux de partager leur exploit avec le grand public lors de leur tour d'honneur, les membres de la sélection nationale ont investi un bus à impériale de couleurs rouge, orné d'une étoile verte, dès leur arrivée vers 17 heures à l'aéroport de Rabat-Salé.



La parade de la sélection nationale est si forte qu'elle a sillonné les principales artères et places des deux villes jumelles : Avenue Hassan II, Place 16 Novembre, Place Chellah, Place Roi Hussein, Avenue Mohammed V, Place Al Barid, Place 11 Janvier, avenue Moulay El Hassan et Bab Essoufara.



Autant de lieux qui illustrent à bien des égards l'émergence d'une nation qui, depuis l'indépendance, s'engage résolument sur le chemin du progrès comme elle se démarque dans divers domaines à l'échelle régionale et internationale.



Point d'orgue d'un accueil populaire grandiose, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, honore l'équipe nationale d'une cérémonie d'accueil et de célébration en reconnaissance à son exploit historique.



Tout au long du trajet, une foule immense de supporters venue principalement de la région de Rabat Salé les ont acclamé avec des drapeaux rouge et vert s'agitaient au rythme des "vive le Maroc, Dima Maghreb", et "Siiir .... Siiir .... Siiir".



L'engouement des supporters de l'aéroport jusqu'à la place Al Barid était si émouvant que les joueurs de la sélection, portant le drapeau national, n'ont pas hésité à chanter pour le Maroc et saluer les supporters venus en masse leur rendre hommage après avoir signé un exploit historique lors de la Coupe du monde.



"Le plus important c'est d'exprimer notre sentiment de reconnaissance envers nos héros qui nous ont honoré, ça nous rend fiers et heureux", confie El Arbi, un quinquagénaire venu de Témara assister au retour triomphal de la sélection nationale pour la remercier de sa magnifique prestation au Mondial. "Je ne pouvais pas ne pas être là, remercier nos Lions pour tout ce qu'ils ont fait au Mondial du Qatar", a lancé Hayat, une étudiante vêtue du maillot de l'équipe nationale. La place Al Barid est noir de monde pour accueillir les héros de la Coupe du monde 2022.



Des heures déjà avant l'atterrissage de l'avion transportant l'équipe marocaine, des milliers de supporters affluaient sur les abords des rues de la capitale pour faire part de leur joie après la prestation sans précédent des joueurs, demi-finalistes du Mondial pour la première fois de l'Histoire du ballon rond.



La foule nombreuse ne se contente pas d'attendre le passage de la parade pour saluer les joueurs, mais court derrière le bus transportant l'équipe nationale pour immortaliser cette célébration qui restera gravée dans la mémoire.



C'est une joie indescriptible qui traverse la capitale où les Rbatis ont la sensation de vivre un moment historique. Décidément, ce Mondial a été un grand moment de joie pour les supporters des Lions de l'Atlas, mais aussi un catalyseur de fierté nationale et de grandeur pour tout un peuple.