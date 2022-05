Jouer du violon pendant que les travailleurs indiens brûlent

15/05/2022

Le roman de science-fiction prémonitoire de Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future, commence par une description brutale d'une vague de chaleur majeure dans une ville du nord de l'Inde qui tue des millions de personnes.



Le roman se déroule quelques décennies dans le futur. Mais, avec des habitants du nord et du centre de l'Inde et du Pakistan subissant une vague de chaleur sans précédent depuis fin mars, cela semble terriblement actuel.



En avril, généralement une période de fin de printemps avec des températures maximales moyennes d'au plus 35° Celsius (95° Fahrenheit), les températures diurnes à New Delhi dépassaient 46°C. Les températures dans de nombreux endroits de la région ont oscillé autour de 45°C pendant deux mois, atteignant 49°C à Jacobabad, au Pakistan, le 30 avril, et 47,2°C à Banda, dans le centre de l'Inde. C'était le temps d'avril le plus chaud depuis au moins 120 ans.



Si la chaleur s'est un peu calmée depuis début mai, la saison chaude de la région vient à peine de commencer. Les météorologues prédisent déjà que, en partie à cause de précipitations moins importantes que d'habitude au cours de cette période, les températures dépasseront 50°C dans une grande partie de l'Asie du Sud à l'approche de l'été. Les effets peuvent être mortels, car la combinaison d'une chaleur extrême et d'une humidité élevée peut empêcher la transpiration de s'évaporer, ce qui réduit la capacité du corps à se refroidir.



C'est pourquoi la température dite de «bulbe humide», qui tient compte à la fois de la chaleur et de l'humidité, est importante. Lorsque cette température avoisine les 32°C, l'activité extérieure devient difficile et énervante. Si elle dépasse 35°C, passer ne serait-ce que quelques heures dehors à l'ombre sans activité physique peut entraîner la mort. Plusieurs villes indiennes ont récemment connu des températures humides proches de 30°C. Celles-ci pourraient augmenter lors des vagues de chaleur à venir et tuer des gens, exactement comme Robinson le décrit dans son roman.



Mais cette preuve que le changement climatique dépasse même certaines des prédictions scientifiques les plus pessimistes ne semble pas générer d'urgence officielle pour changer les stratégies économiques, en Inde ou ailleurs. Comme trop d'autres gouvernements dans le monde, l'administration du Premier ministre indien Narendra Modi n'a montré aucun signe pour entreprendre les changements de politique et les dépenses publiques nécessaires pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et réduire la pollution.



En fait, le gouvernement ne fait même pas le minimum absolu nécessaire pour aider la population majoritairement pauvre de l'Inde à faire face aux changements climatiques qui l’affectent déjà. Modi a demandé aux gouvernements des Etats de prendre des mesures pour prévenir les décès dus aux vagues de chaleur et aux incendies, mais comment doivent-ils faire exactement cela ? Le Plan d'action national sur les maladies liées à la chaleur n’est pas axé sur la protection des personnes contre l'exposition à la chaleur, mais décrit plutôt des stratégies relativement mineures pour faire face aux conséquences, et est vraiment destiné à être utilisé par les services de santé gouvernementaux et les établissements de soins de santé privés.



Cela ne bénéficiera pas aux neuf personnes employées sur dix en Inde qui sont engagées dans des activités informelles sans protection légale ou sociale. Ces travailleurs n'ont pratiquement aucune option de repli s'ils ne sortent pas pour gagner leur vie, quelle que soit la météo.



Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le stress thermique et le travail a identifié l'agriculture et la construction - les deux principaux employeurs en Inde - comme les secteurs les plus touchés en termes de détérioration des conditions et de pertes de temps de travail à mesure que la planète se réchauffe. D'autres professions à risque comme la collecte des ordures sont également dominées par des travailleurs informels très pauvres et mal rémunérés.



Ce sont les activités les plus susceptibles d'entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort, si elles sont pratiquées dans des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes. Mais les centaines de millions d'Indiens qui occupent de tels emplois n'ont généralement pas d'autre choix que de continuer à les faire.



Un aspect du stress thermique au travail que même l'OIT a ignoré concerne le travail non rémunéré de centaines de millions de femmes et de filles en Inde qui vont chercher de l'eau pour l'usage domestique quotidien. La chaleur torride assèche les sources d'eau de surface existantes et réduit l'approvisionnement en eau souterraine, obligeant les femmes et les filles à marcher sur de plus longues distances et à passer encore plus d'heures à collecter et à transporter de l'eau. Cela rend également ces tâches plus ardues et potentiellement mortelles.



L'OIT souligne que les gouvernements doivent être les principaux moteurs de l'adaptation aux températures plus élevées en ce qui concerne le stress thermique au travail, notamment en fournissant une protection sociale universelle et en garantissant la sécurité au travail, même pour le travail informel. Mais les déclarations publiques et les politiques déclarées du gouvernement indien ne contiennent rien de tel, alors même que des vagues de chaleur plus intenses et fréquentes sont sur le point de devenir de plus grands tueurs dans le sous-continent que la pandémie de Covid-19 en cours.



Le gouvernement laisse essentiellement les gens se débrouiller seuls dans une tragédie prévisible. Et il envisage la poursuite des investissements dans les combustibles fossiles pour les décennies à venir.



"Mère Nature, ce n'est que de la chimie, de la biologie et de la physique. C'est tout ce qu'elle est», a déclaré l'écologiste Robert Watson. "Mère Nature bat toujours en dernier, et elle bat toujours 1.000".



Les gouvernements doivent reconnaître cette vérité fondamentale. Mais si les vagues de chaleur record ne peuvent les convaincre, il n'est pas facile de voir ce qui le fera.



Par Jayati Ghosh

Professeur d'économie à l'Université du Massachusetts à Amherst et membre du Conseil consultatif de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies sur un multilatéralisme efficace.