Joseph VALLEAU: Epson est un partenaire historique du GITEX depuis de très nombreuses années

Directeur Epson Afrique Francophone

02/06/2023

Libé : Le Maroc abrite la première édition du GITEX Africa. Comment l'avez-vous accueillie ?



Joseph Vallaud : Nous avons accueilli cette nouvelle avec une grande joie puisque nous sommes un partenaire historique du GITEX depuis de très nombreuses années. Nous le voyons d’un œil très positif puisque cela accompagne la politique du développement du Maroc mais également le développement de l’ensemble de la région de l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l’Ouest. C’est vraiment un événement qui, je pense, va être clef dans les années à venir.



Vous êtes désormais bien installés au Maroc. Qu'en est-il des autres pays de la région ?



Nous sommes également présents en Algérie, en Tunisie et nous comptons nous développer en Afrique de l’Ouest. Nous sommes en train de considérer justement la possibilité d’avoir de la représentation en Côte d’Ivoire pour pouvoir travailler dans la région.



Epson a mis sur le marché marocain plusieurs produits innovants. Quel en a été l'accueil ?



Un accueil très positif. Je pense que les personnes ont compris le message qu’on souhaite véhiculer, c’est-à-dire : un produit qui est destiné aux clients tout d’abord puisque nous essayons de réduire les coûts, par exemple, au niveau de l’impression en termes de consommation d’encre et d’énergie. Nous avons vraiment vu un accueil chaleureux des clients concernant à nos produits. J’ai parlé d’imprimantes, mais il y a également des vidéoprojecteurs, des imprimantes à tickets ou d’autres imprimantes plus traditionnelles pour les plus grandes entreprises.



Des projets en vue dans la région ?



Nous ambitionnons d’accompagner les secteurs de l’éducation, de la santé, les PME, les startups dans les années à venir avec des produits durables, efficients et qui sont peu énergivores.



Propos recueillis par Alain Bouithy