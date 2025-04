Joseph Aoun : Le désarmement du Hezbollah est une question délicate

21/04/2025

Le président libanais, Joseph Aoun, a qualifié dimanche le désarmement du mouvement islamiste Hezbollah de question "délicate", au moment où des frappes israéliennes faisaient deux morts, selon les autorités, dans le sud du Liban.



Malgré la trêve en vigueur depuis le 27 novembre, l'aviation israélienne a mené une série de frappes sur le sud du Liban, où deux personnes ont été tuées selon le ministère libanais de la Santé.



L'armée israélienne a déclaré avoir visé un cadre du mouvement pro-iranien.

Le président Aoun a déclaré que la question du monopole de l'Etat sur la détention d'armes était un sujet "sensible, délicat et fondamental pour la préservation de la paix civile".



"Nous mettrons en place" un monopole de l'Etat, a-t-il assuré devant des journalistes, "mais il faut attendre que les circonstances le permettent". "Personne ne parle de calendrier ou de pression", a-t-il ajouté alors que Washington, allié d'Israël, fait pression sur Beyrouth pour un désarmement du Hezbollah.



"Les questions intérieures controversées ne peuvent être abordées que dans un esprit de dialogue et de concertation, sans confrontation. Sinon, nous mènerons le Liban à la ruine", a-t-il mis en garde.



Le Hezbollah est la seule faction à avoir conservé ses armes après la guerre civile au Liban (1975-1990). Longtemps force politique dominante, le mouvement est sorti affaibli de plus d'un an de conflit avec Israël, dont deux mois de guerre ouverte à l'automne, déclenché par la guerre à Gaza.

Le Hezbollah "ne permettra à personne de le désarmer", a affirmé vendredi son secrétaire général, Naïm Qassem.



Il s'est dit prêt à engager un "dialogue" voulu par l'Etat libanais sur une "stratégie de défense", "mais pas sous la pression de l'occupation et de l'agression" israélienne.

L'émissaire américaine adjointe pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a récemment déclaré que le désarmement du Hezbollah devait se faire le plus tôt possible.



Un autre haut responsable du Hezbollah avait affirmé vendredi que le mouvement refuserait toute discussion sur la remise de ses armes tant qu'Israël ne se serait pas totalement retiré du Liban.



Dimanche, le ministère de la Santé a fait état d'un raid israélien "contre un véhicule à Kaouthariyet al-Saiyad", entre Saïda et Tyr, dans le sud du Liban, qui a fait un mort, et d'une attaque sur une maison à Houla, près de la frontière israélienne, qui a fait aussi un mort.