José Manuel Albares se félicite de l’instauration du "meilleur climat de coopération jamais atteint" dans l'histoire des relations Maroc-Espagne

26/03/2025

Le Maroc et l’Espagne ont instauré durant les trois dernières années le "meilleur climat de coopération jamais atteint" dans l'histoire de leurs relations bilatérales, a affirmé, mardi à Madrid, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.



La Déclaration conjointe adoptée en avril 2022, à l'issue des entretiens entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a instauré "le meilleur climat de coopération et de collaboration jamais atteint" dans l'histoire des relations des deux pays, a souligné M. Albares devant le Sénat.



Le chef de la diplomatie espagnole a relevé à ce propos que les échanges commerciaux avec le Maroc ont atteint un niveau historique, avoisinant les 25 milliards d’euros, confirmant ainsi la solidité et la complémentarité des relations économique et commerciale entre les deux Royaumes.



Plus de 15.000 entreprises espagnoles exportent régulièrement vers le Maroc et 660 autres sont implantées sur le territoire marocain, ce qui témoigne de la confiance et de l’attractivité de l’environnement économique marocain, a-t-il fait observer.



Évoquant la Coupe du Monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, M. Albares a indiqué que cet événement planétaire constitue une opportunité historique pour raffermir davantage les liens d’amitié et de partenariat stratégique entre Rabat et Madrid.



Le ministre a, d’autre part, salué la coopération efficace avec le Maroc dans le domaine migratoire, notant que la gestion de la migration irrégulière serait "ingérable" sans l’appui et l’engagement du Royaume du Maroc.