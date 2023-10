José Manuel Albares : Le Mondial 2030 construira des ponts et promouvra les valeurs du sport

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération par intérim, José Manuel Albares, a indiqué que la Coupe du Monde 2030, dont le dossier Maroc-Espagne-Portugal a été retenu par le Conseil de la FIFA comme candidature unique pour son organisation, ''construira des ponts entre les pays et les civilisations et promouvra les valeurs du sport''.



''Avec nos voisins, le Portugal et le Maroc, nous accueillerons la Coupe du monde 2030. En organisant pour la première fois la Coupe sur deux continents, l'Espagne, le Maroc et le Portugal vont construire des ponts et promouvoir les valeurs du sport'', a écrit M. Albares sur son compte du réseau social X.