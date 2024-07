José Luis Rodriguez Zapatero : Le Maroc, un chantier à ciel ouvert de développement et de modernisation

30/07/2024

Depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône, le Maroc a fait "des pas de géant" sur la voie du progrès, devenant un chantier à ciel ouvert de développement et de modernisation, a affirmé l'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero.



"Le Maroc a réalisé des progrès remarquables en termes de pluralisme politique et de développement économique et social", a souligné M. Zapatero dans une déclaration à la MAP à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi.



"Les progrès du Maroc sont très remarquables et la modernisation est extraordinairement intense à tous les niveaux", a-t-il ajouté, mettant en avant les avancées "significatives" réalisées dans divers domaines.



Ces avancées ont permis au Royaume du Maroc de jouir d'une grande crédibilité au sein de la communauté internationale et de conforter son statut d'"interlocuteur le plus fiable dans la région, tant pour l'Espagne que pour l'Europe, mais aussi pour les grandes puissances internationales", a soutenu M. Zapatero.

Il a, dans ce sens, salué le rôle "très important" que joue le Royaume dans le développement de l'Afrique et des pays du Sahel.



A cet égard, il a mis l’accent sur l'engagement de Sa Majesté le Roi en faveur du dialogue, de l'entente et du partage, qui font du Maroc un havre de paix et de stabilité.

M. Zapatero s’est, par ailleurs, félicité de la convergence des vues entre Madrid et Rabat en matière de défense des causes justes et des droits de l'Homme à travers le monde.



"Le Maroc et l'Espagne se sont toujours engagés à faire progresser les valeurs de paix, de coopération et de compréhension. C'est pourquoi il est si important pour le monde que le Maroc et l'Espagne donnent l'exemple", a-t-il insisté.