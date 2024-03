Jorge Vilda convoque 28 joueuses pour la double confrontation face à la Zambie

Qualifications africaines aux JO de Paris

31/03/2024

L'entraineur de l'équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda Rodriguez, a convoqué 28 joueuses pour la double confrontation face à la Zambie, les 5 et 9 avril, comptant pour le quatrième et dernier tour des qualifications africaines aux Jeux Olympiques (Paris-2024).



Le match aller se déroulera au stade Levy Mwanawasa à Ndola en Zambie (17h00, heure marocaine), tandis que le match retour aura lieu au Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, à partir de 22h00, lit-on dans un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Lors du précédent tour, l'équipe nationale féminine avait pris le meilleur sur son homologue tunisienne, tandis que la Zambie s'était qualifiée aux dépens du Ghana. Les Lionnes de l'Atlas tenteront de décrocher l'un des deux billets qualificatifs aux prochains JO réservés au continent africain. L'autre billet sera glané par le vainqueur de la rencontre qui opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud.



Voici la liste des joueuses convoquées:



Khadija Errmichi (AS FAR), Ines Arouaissa (AS Cannes/France), Zineb El Arari (Renaissance Sportive de Berkane), Zineb Redouani (AS FAR), Sabah Seghir (FC Bale/Suisse), Yasmin Katie Mrabet (Levante Las Planas/Espagne), Nouhaila Benzina (AS FAR), Aziza Rebbah (AS FAR), Siham Boukhami (AS FAR),

Meryame Atiq (Dux Logroño/Espagne), Hanane Ait Elhaj (AS FAR), Najat Badri (AS FAR), Elodie Nakkach (Servette Fc/Suisse), Ines Kbida (Olympique Marseille/France), Sarah Kassi (FC Fleury 91/France), Salma Bouguerch (Wydad Athletic Club), Ghizlane Chebbak (Levante Las Planas/Espagne), Anissa Lahmari (Levante Las Planas/Espagne), Ines Faddi (Granada CF/Espagne), Fatima Tagnaout (AS FAR), Rania Boutiebi (Club Brugge Kv/Belgique), Imane Saoud (Servette FC/Suisse), Rosella Ayane (Tottenham Hotspur FC/Angleterre), Sakina Ouzraoui Diki (RSC Anderlecht/Belgique), Nassi Jade (Stade de Reims/France), Ibtissam Jraidi (Al Ahli SC/Arabie Saoudite), Safae Banouk (AS FAR) et Yasmin Zouhir (AS Rome/Italie).