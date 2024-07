Jorf Industrial Meeting. Focus sur le potentiel d’accélération industrielle à El Jadida

05/07/2024

L'accélération industrielle à El Jadida a été au centre de la 1ère édition du Jorf Industrial Meeting (JIM), tenue mercredi à l'African Academy of industrial training (Université Mohammed VI Polytechnique) à El Jadida, en présence d’une pléiade d’académiciens et d’acteurs industriels de premier plan.



Organisé par Mechanical & Metalworking Cluster (MWC) sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce, en collaboration avec l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) d’El Jadida et l’Université Chouaib Doukkali, l’événement, placé sous le thème "Exploration du potentiel d’accélération industrielle à El Jadida", a offert une large plateforme d’échange et de réflexion autour des potentialités industrielles locales et des multiples perspectives de développement.



S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a souligné l’importance de la thématique de ce meeting qui met en lumière les enjeux de l’accélération industrielle, les opportunités économiques offertes au niveau régional et les mécanismes d’accompagnement nécessaires.



Le ministre, qui intervenait par visioconférence, a affirmé que cette rencontre enrichit le débat sur les moyens d’améliorer la compétitivité des entreprises, en collaboration avec les partenaires académiques, notant que cette plateforme permet également d’examiner les ressources et les compétences disponibles et leur exploitation optimale au service de la croissance économique de la région.



A son tour, la présidente du MWC cluster mécanique et fabrication métallique, Nadia Meziane, a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre, qui devrait se tenir chaque année, a pour objectif de rassembler différents professionnels et acteurs du secteur public et de la recherche scientifique, notant que l’événement a choisi de se pencher, lors de cette édition, sur le potentiel d’accélération industrielle d’El Jadida, dans l'ambition d'en faire un acteur majeur au niveau national.



"Cette année, nous avons choisi d'explorer le potentiel d'accélération industrielle d'El Jadida, étant convaincus qu'El Jadida a tout le potentiel pour jouer un rôle majeur au niveau national. L'objectif de ce meeting est de combler le manque de communication entre les différentes parties prenantes, à travers une plateforme qui réunit tous les acteurs", a-t-il expliqué.



De son côté, la cheffe de la Division des plateformes technologiques et des clusters au ministère de l’Industrie et du Commerce, Fatima-Ezzahra Ait Elhabti, a rappelé le lancement par son département d'un programme d'appui à l’innovation industrielle en 2022, dans le but de soutenir des projets innovants de recherche et de développement dans les secteurs industriels, pour un budget annuel de pas moins de 300 millions de dirhams.



Mme Ait El Habti a, par ailleurs, souligné que ce meeting, qui a réuni de nombreux acteurs du domaine de la recherche, des métiers de l’industrie et de l’ingénierie industrielle, est l'occasion idoine pour promouvoir les grands atouts économiques de la zone industrielle d’El Jadida.



Même son de cloche chez le directeur général de la société AYA, Saad Bennani, qui a relevé que le Parc industriel MedZ à El Jadida offre tout ce dont les entreprises industrielles ont besoin, expliquant que cet événement permet aux acteurs industriels de nouer des relations avec différents acteurs du domaine.



"Ce genre d'événements constituent une plateforme féconde de discussion et d’échange, contribuant à créer un dynamisme en faveur du développement du Maroc, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies élaborées par le gouvernement pour développer l’industrie nationale", a-t-il affirmé.



En amont de ce meeting, plusieurs panels et rencontres ont été organisés pour examiner les potentialités industrielles d’El Jadida, mettant l'accent sur le rôle de la recherche scientifique et de l’innovation dans le développement économique. Parmi les thématiques phares abordées figurent les opportunités d'accélération industrielle, le climat des affaires et le potentiel de croissance, l'innovation et les technologies, entre autres.