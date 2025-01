"Joker: Folie à deux" nominé aux Razzie Awards, conçus pour les pires films

23/01/2025

En voilà une ironie pour un clown triste: "Joker: Folie à deux" a été nominé mardi pour sept Razzie Awards, ces prix conçus comme des anti-Oscars.



Cette comédie musicale, échec commercial de l'automne dernier, est notamment nominée dans les catégories pire film et pire suite.

Le premier "Joker", avec Joaquin Phoenix pour incarner l'ennemi juré de Batman, avait valu un Oscar à l'acteur. Mais cette fois, il est nominé pour le Razzie du pire acteur.

Sa partenaire du film, Lady Gaga, est elle nominée dans la catégorie pire actrice.



Descendu par la critique, le film a rapporté 200 millions de dollars, soit environ un cinquième du box-office de son prédécesseur, et bien plus que ce qu'il a coûté à produire.

Prix parodiques, les Razzies ont été créés en 1981 pour se moquer de la culture de l'auto-satisfaction d'Hollywood. Ces prix sont chaque année annoncés la veille des Oscars.

Cette année, les nominations font également la part belle à "Megalopolis" de Francis Ford Coppola, nommé dans six catégories.



"Madame Web", film de super-héros très moqué, a également récolté six nominations. Tout comme le biopic présidentiel "Reagan" et l'adaptation du jeu vidéo "Borderlands".

"Unfrosted" de Jerry Seinfeld, une histoire surréaliste sur les pâtisseries Pop-Tarts, est lui nommé dans quatre catégories. Quant aux Oscars, les nominations sont prévues ce jeudi.

Bouillon de culture

Vernissage



L'exposition "Fatna Gbouri : Entre tradition et modernité", inaugurée mardi à la Villa des arts de Casablanca, met en lumière la richesse du patrimoine marocain. A travers des scènes de vie, elle célèbre le Maroc authentique et sa modernité, avec une collection de 83 œuvres remarquables.

Organisée par Art First Galerie, en partenariat avec la Fondation Al Mada, cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 31 mars prochain, offre une rétrospective présentant les œuvres majeures de l'artiste Fatna Gbouri, issues de la période 1982-1990, offrant au public une occasion de découvrir une sélection de pièces provenant de collections particulières.

"Cette exposition met en lumière une période clé de l'œuvre de Fatna Gbouri, qui a débuté sa carrière artistique en 1982, à l'âge de 58 ans. Pendant 30 ans, elle se plonge dans la peinture, créant une collection éblouissante qui reflète sa vision du Maroc et de la culture populaire traditionnelle", a indiqué Selma Naguib, cofondatrice d'Art First Galerie et commissaire de l’exposition.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Naguib a noté que "Fatna Gbouri a retranscrit avec sensibilité son vécu rural. Ses scènes de vie quotidienne et rituels capturent l'âme du Maroc authentique et profond". "Grâce à l’utilisation de couleurs vives et contrastées, chaudes ou froides, elle a apporté une lumière intense et saisissante à ses œuvres", a expliqué la commissaire de l'exposition, ajoutant que "Fatna Gbouri était avant-gardiste pour son époque, parvenant à capturer avec simplicité et beauté la vie quotidienne rurale, tout en introduisant une modernité frappante dans ses créations".