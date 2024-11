John Prescott. "Colosse" du Labour à la personnalité haute en couleur

25/11/2024

L'ancien vice-Premier ministre britannique John Prescott, décédé mercredi à l'âge de 86 ans, était une figure du Labour, aux racines ouvrières, qui a gravi les échelons du parti où il s'est rendu indispensable aux côtés de Tony Blair.Souffrant de plusieurs problèmes de santé ces dernières années, dont la malade d'Alzheimer, il avait été placé dans une maison de retraite où il s'est "paisiblement" éteint, a annoncé sa famille jeudi.Ancien syndicaliste, John Prescott a été pendant dix ans le vice-Premier ministre de Tony Blair, après l'écrasante victoire du Labour aux élections législatives de 1997.Il jouait les intermédiaires entre le chef du gouvernement et son ministre des Finances Gordon Brown, aux relations parfois houleuses, et a servi de trait d'union entre l'aile centriste et l'aile gauche du Parti.Jeudi, Gordon Brown a salué la mémoire d'un "colosse, un titan", et l'actuel Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, l'a qualifié de "géant du mouvement".Tony Blair, lui, a rendu hommage à "l'une des personnes les plus talentueuses" qu'il a pu rencontrer au cours de sa carrière politique.Les Britanniques se souviennent aussi de lui pour quelques images fortes, comme en 2001, lorsqu'il avait frappé au visage un homme qui lui avait lancé un œuf lors de la campagne des législatives."Quand je vais mourir après 50 ans de politique, tout ce qu'ils montreront aux actualités, c'est une vidéo de 60 secondes de moi frappant un type au Pays de Galles", avait craint John Prescott dans une interview donnée au quotidien The Guardian en avril 2019.En fait, "je ne me suis battu que deux ou trois fois (dans ma vie)", précisait celui qui était un boxeur accompli, et pouvait se montrer colérique.Fils de cheminot, John Leslie Prescott est né le 31 mai 1938 à Prestatyn, au Pays de Galles, mais sa famille a rapidement déménagé dans le Yorkshire (nord-est de l'Angleterre), dont il a gardé l'accent.Il quitte l'école à 15 ans et rejoint la marine marchande comme stagiaire. Il travaille notamment sur des bateaux de croisière où il est frappé par les inégalités, une expérience qui contribuera à faire germer son engagement au sein du syndicat national des marins.Élu député de Hull East, dans le Yorkshire, en 1970, il siège aussi comme député européen de 1974 à 1979.En 1997, après la victoire de Tony Blair, il devient vice-Premier ministre et premier secrétaire d'Etat pour l'Environnement, les Transports et les Régions."Le seul ministre dont le titre est plus grand que son vocabulaire", se moquait l'ancien ministre conservateur Norman Fowler, en référence à sa syntaxe parfois approximative, liée à une dyslexie.Il est devenu, malgré ce handicap, l'un des meilleurs communicants du Labour, même s'il avait des relations parfois difficiles avec les médias britanniques.En 1997, il avait mis ses talents de négociateur au service du protocole de Kyoto, qui a acté l'engagement des pays les plus industrialisés lors de la COP3 à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre."Il s'est battu comme un diable pour négocier le protocole de Kyoto et a été un champion inébranlable de l'action climatique", a salué Al Gore, vice-président américain de l'époque, qui s'est dit "reconnaissant à jamais" envers le Britannique.Marié depuis 1961, John Prescott a eu deux fils avec son épouse Pauline Prescott.Juste avant de quitter son poste de vice-Premier ministre en 2007, il avait passé huit jours à l'hôpital pour une pneumonie. Cinq ans plus tôt, les Britanniques avaient aussi appris qu'il souffrait de diabète.En 2010, John Prescott avait été anobli, couronnant ses 40 années passées comme député.Le 21 juin 2019, Lord Prescott avait été hospitalisé après une attaque. Il a, depuis, peu participé à la vie politique, affaibli par ses problèmes de santé, et n'a plus pris part aux votes de la Chambre des Lords depuis février 2023.Il avait cessé d'y siéger en juillet, peu après l'élection du Labour de Keir Starmer.