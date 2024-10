Johan Neeskens tire sa révérence

09/10/2024

Johan Neeskens, l'un des artisans du "football total" et pilier de la grande équipe des Pays-Bas des années 1970, est décédé à 73 ans, a déclaré la fédération néerlandaise de foot lundi.



"Avec Johan Neeskens, le monde du football néerlandais et international perd une légende", a déclaré la KNVB dans un communiqué, ajoutant que le milieu de terrain, plus fidèle lieutenant de Johan Cruyff en sélection, à l'Ajax et à Barcelone, était décédé dimanche d'une cause non précisée.



Neeskens faisait partie de l'équipe de l'Ajax qui a remporté trois Coupes d'Europe consécutives au début des années 1970 et était également membre de l'équipe néerlandaise qui a atteint la finale de la Coupe du monde en 1974 et 1978.

Il comptait 49 sélections.



"Avec ses tacles caractéristiques, sa vision du jeu sublime et ses penaltys emblématiques, il restera à jamais l'un des meilleurs joueurs que le football néerlandais ait jamais produit", a déclaré la KNVB.



Après sa carrière de joueur, Neeskens s'est tourné vers le métier d'entraîneur, notamment dans des pays en développement.



Il était "un citoyen du monde et un père de famille tendre, fier de ses enfants et petits-enfants et qui, jusqu'à la fin, a su toucher les autres avec son amour du football".

La KNVB a annoncé qu'elle observerait une minute de silence lors des deux prochains matches internationaux contre la Hongrie et l'Allemagne.



"Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Johan Neeskens. Nos pensées vont à sa famille", a déclaré l'Ajax sur X. "Repose en paix, légende de l'Ajax", a ajouté le club.



"Une légende blaugrana qui restera à jamais dans notre mémoire", a écrit sur X le FC Barcelone, où il était connu sous le nom de "Johan le Second" (après Crujff), selon la télévision publique néerlandaise NOS.