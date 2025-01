Joe Wilson : Le Maroc, un partenaire essentiel des Etats-Unis

17/01/2025

Le Maroc est un « partenaire essentiel» et de longue date des Etats-Unis, s’est félicité mercredi le congressman américain Joe Wilson, lors d’une session publique du Congrès, tout en rappelant la décision historique de son pays de reconnaître la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



A la veille de l’entrée en fonction du président élu Donald Trump, dont l’investiture est prévue lundi, le congressman a rappelé la Proclamation émise par M. Trump, lors de son premier mandat, reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.



Le représentant républicain, qui s’est félicité de présider le groupe d’amitié Etats-Unis-Maroc à la Chambre des représentants, a tenu, par ailleurs, à mettre en garde contre la «menace» que représentent la milice «terroriste» du «polisario» et ses soutiens pour la stabilité en Afrique de l’Ouest.