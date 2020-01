Joaquin Phoenix arrêté lors d’une manifestation

18/01/2020

Ils étaient plusieurs centaines vendredi sur les marches du capitole de Washington D.C., pancartes et banderoles en mains, pour défier le Congrès des Etats-Unis. Les membres du collectif «Fire Drill Friday» y ont organisé une manifestation de désobéissance civile, afin de lutter contre le réchauffement climatique.

A l’ordre du jour : les principales banques et investisseurs privés qui financent l'exploration, le forage, le raffinage et l'exportation de combustibles fossiles. Parmi les manifestants, se trouvaient la star du «Joker», Joaquin Phoenix, mais aussi les acteurs et actrices Susan Sarandon, Maggie Gyllenhaal et Martin Sheen, ainsi que Jane Fonda, mère de ce mouvement pacifiste.

L’actrice oscarisée de 82 ans a profité de la manifestation pour inviter sur scène celui qui a reçu quelques jours plus tôt un Golden Globes pour sa prestation dans le film réalisé par Todd Phillips. Végane depuis plusieurs années, Joaquin Phoenix s’est adressé à la foule en pointant du doigt l’industrie de la viande.

«Elle est la troisième cause principale du changement climatique et parfois, on se demande ce que l’on peut faire dans ce combat contre le réchauffement climatique. Et il y a certaines actions que vous pouvez faire dès aujourd’hui comme choisir ce que vous consommez. […] Je vous invite urgemment à changer vos habitudes alimentaires», a-t-il déclaré sur une petite scène installée devant le Capitole, avant que les forces de l’ordre viennent jouer les trouble-fêtes.