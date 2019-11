Joan Margarit, prix Cervantès 2019

16/11/2019

Le poète catalan, Joan Margarit, a remporté l'édition 2019 du prix Cervantès, considéré comme la plus haute distinction en littérature hispanique, a annoncé, jeudi à Madrid, le ministre espagnol de la Culture et des Sports, José Guirao. Le jury de ce prix, doté de 125.000 euros, a mis en avant le langage lucide et innovant employé par M. Margarit et son travail poétique d'une transcendance profonde, ainsi que sa contribution distinguée à l'enrichissement des langues espagnole et catalane. "Joan Margarit incarne la pluralité culturelle du pays ibérique dans une dimension universelle", a relevé le jury, mettant en avant l'apport du poète catalan à "l'enrichissement de l'héritage littéraire hispanique".

Né en 1938 à Sanahuja, Joan Margarit est un poète, architecte et essayiste espagnol. Il est considéré comme l'un des vétérans de la poésie catalane, dont les oeuvres ont été traduites en plusieurs langues.

M. Margarit a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux, dont le prix Miquel de Palol (1982), le prix de la critique Serra d'or (1982, 1987 et 2007), le prix national de littérature de la Generalitat de Catalogne (2008), le prix national de poésie de Casa Misericordia (2008), et le prix des poètes du monde latino de Mexique. Il s'est vu également décerner en 2019 le prix Reine Sofie de poésie ibéro-américaine.

Il compte à son actif plusieurs oeuvres, en l'occurrence "El primer frío: poésie 1975-1995", "L'ombra de l'altre mar" (1981), "Joana" (2002), "Cálculo de estructuras" (2005), "Casa de misericordia" (2008), "Misteriosamente feliz" (2009), "No estaba lejos, no era difícil" (2011), "Se pierde la señal" (2013) et "Un asombroso invierno" (2018).