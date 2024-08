Jo de Paris. Djokovic en or

05/08/2024

Le Serbe Novak Djokovic a apporté dimanche la seule pièce qui manquait à sa carrière hors-norme: l'or olympique remporté au terme d'un match somptueux contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, sans doute la plus belle finale de tennis des Jeux olympiques.



Dimanche a également vu deux premières historiques: un titre olympique pour une gymnaste d'un pays d'Afrique, l'Algérienne Kaylia Nemour; et la première médaille de l'histoire de l'équipe des réfugiés, la Camerounaise Cindy Gamba.



Quand il a réussi le dernier coup gagnant, une attaque de coup droit long de ligne, le Serbe s'est effondré, submergé par l'émotion, sanglotant, le corps secoué de tremblements sur l'ocre de Roland-Garros. Puis il s'est isolé, le visage dans sa serviette avant de montrer à la foule le drapeau serbe et d'aller embrasser les siens, en pleurs dans les bras de sa fille qui l'étreignait en souriant.



Novak Djokovic a remporté vingt-quatre tournois du Grand Chelem (un record), sept Masters (un autre record) et la Coupe Davis. Cette finale olympique contre l'Espagnol Carlos Alcaraz (7-6, 7-6) était l'occasion de récolter la dernière pièce manquante du puzzle de son incomparable palmarès.



Ce n'est pas une victoire par défaut. Dans ce match d'une intensité digne d'un Grand Chelem, aucun des deux joueurs n'a perdu son service, malgré un total de 14 balles de break. Les deux ont aligné les coups gagnants. Quand il était dominé dans l'échange le Serbe n'a jamais offert le moindre point, offrant une défense héroïque. Et Djokovic est allé chercher son sacre avec un des principaux atouts de sa carrière: son mental d'airain. Il a survolé les deux tie-breaks: 7/3 et 7/2.



Il fallait bien ça pour prendre le meilleur sur Alcaraz qui marche sur l'eau depuis deux mois, au cours desquels il a notamment remporté Roland-Garros et Wimbledon. Sur le gazon londonien, Alcaraz avait infligé à Djokovic l'une de ses pires défaites en finale d'un Majeur 6-2, 6-2, 7-6 (7/4). Une déroute dont le souvenir aurait pu déstabiliser un autre que lui. Mais pas Djokovic, champion hors-norme.

"C'est pour mon pays d'abord, pour la Serbie", a déclaré le N.2 mondial.



Evènements inédits en gymnastique et en boxe. Aux barres asymétriques, l'Algérienne Kaylia Nemour a été sacrée. Elle est la première gymnaste d'un pays d'Afrique à remporter l'or en gymnastique artistique.

"C'est fou. Je suis tellement honorée, d'abord d'avoir gagné cette médaille, et en or", a-t-elle dit.



Quant à la boxeuse camerounaise Cindy Ngamba, elle s'est assurée le bronze en accédant aux demi-finales du tournoi de boxe (-75kg). C'est la première fois qu'un membre de l'équipe des réfugiés monte sur un podium olympique. Cette équipe avait été constituée pour la première fois aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016.



En tête du classement des médailles, devant les Etats-Unis, la Chine a poursuivi sa collection. En tennis de table, Fan Zhendong a pris le meilleur sur le Suédois Truls Moregard, faisant oublier à ses compatriotes l'élimination surprise de Wang Chuqin.

Et en gymnastique, Liu Yang a conservé son titre aux anneaux, devant un autre Chinois, Zou Jingyuan.