Jo. Aviron : Majdouline El Allaoui à Paris avec l'ambition de signer une bonne performance

26/07/2024

A Paris, l'aviron marocain sera présent pour la deuxième fois de son histoire aux Jeux olympiques, grâce à la rameuse Majdouline El Allaoui qui ambitionne de signer une participation honorable et pourquoi pas monter sur le podium.



Après Sarah Fraincart aux JO-2020 à Tokyo, c'est au tour d'El Allaoui de représenter l'aviron marocain dans cette grand-messe du sport mondial, avec l'objectif d'honorer les couleurs nationales.



La jeune rameuse marocaine de 23 ans, a composté son billet pour les JO de Paris, au terme du dernier tour des qualifications africaines en octobre dernier à Tunis. Elle avait terminé la compétition à la première place au classement de la finale B de sa catégorie "Skiff Dame Senior".



Malgré la domination de ce sport par certains pays pionniers, El Allaoui, qui est aujourd'hui l'une des meilleures rameuses en Afrique, ne se met pas de limites pour sa participation aux JO, disant espérer réaliser de bons résultats et pouvoir exprimer pleinement son talent lors de cette compétition internationale.



"La qualification aux JO est un rêve pour tout sportif. Un sentiment inégalable", a-t-elle indiqué dans une déclaration à la MAP, émettant le souhait de faire bonne figure à Paris.



Faisant savoir qu'elle a effectué des stages de préparation en Tunisie pour arriver en bonne forme à Paris, elle a évoqué le soutien important du Comité national olympique marocain (CNOM) et de la Fédération Royale marocaine d'aviron (FRMA) pour que les préparatifs aux JO se passent dans les meilleures conditions.



Même son de cloche de la part de Abdesselam Assermouh, entraîneur de Majdouline El Allaoui, qui a assuré que les préparatifs aux Jeux olympiques se sont bien déroulés, se félicitant de l'appui et de l'accompagnement du CNOM et de la FRMA au niveau des stages de préparation effectués en Tunisie.

Des efforts importants ont été consentis pour que l'aviron marocain soit représenté de la meilleure des manières aux JO de Paris, a-t-il ajouté.



Lauréate de trois titres de championnat national en 2021, 2022 et 2023 dans les catégories classique et aviron de mer, Majdouline El Allaoui a décroché la troisième place aux Championnats d’Afrique en 2019 (classique) et en 2023 (classique-double). Aux championnats arabes, elle a pris la deuxième place en 2021 et 2022 en aviron de mer. Son palmarès compte également la 19e place aux Championnats du monde 2023, dans la catégorie classique.