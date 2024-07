Jo 2024: Thompson-Herah, Messi, Doncic... Les grands absents à Paris

23/07/2024

Elaine Thompson-Herah, Lionel Messi, Luka Doncic ou encore Evgeny Rylov: stars internationales dans leur discipline, ces sportifs seront les grands absents des Jeux olympiques de Paris-2024.



Victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche en avril, la triple-sauteuse vénézuélienne Yulimar Rojas ne pourra pas défendre son titre olympique à Paris. Mais la septuple championne du monde sera néanmoins la porte-drapeau de la délégation du Venezuela lors de la cérémonie d'ouverture.



Devenue en 2021 la première femme à conserver ses titres olympiques sur 100 m et 200 m, la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah doit aussi renoncer en raison d'une blessure au tendon d'Achille survenue à New York en juin. En son absence, le sprint jamaïcain sera emmené par la double vice-championne du monde du 100 m Shericka Jackson et l'éternelle Shelly-Ann Fraser-Pryce qui va participer à ses cinquièmes JO à 37 ans.



Le Kényan Kelvin Kiptum aurait pu viser l'or à Paris. Mais le marathonien est tragiquement décédé dans un accident de voiture en février à 24 ans, quelques mois seulement après avoir établi un nouveau record du marathon à Chicago en 2:00:35.



Championne olympique de saut en hauteur à Tokyo en 2021, Mariya Lasitskene sera absente comme l'intégralité des athlètes russes, exclus par la Fédération internationale d'athlétisme en raison de l'invasion en Ukraine.



Champion olympique en 2012 et ex-détenteur du record du monde de saut à la perche, Renaud Lavillenie a échoué à se qualifier pour les JO à domicile. Mais le Français de 37 ans a relativisé cet échec. "Les Jeux, je les ai gagnés une fois, je les ai presque gagnés une deuxième fois (médaillé d'argent en 2016 à Rio), j'ai eu de quoi faire."



Après une saison pleine en NBA, où il a atteint les finales avec Dallas, le Slovène Luka Doncic a échoué à qualifier sa sélection pour ses deuxièmes JO consécutifs. Battu par la Grèce de Giannis Antetokounmpo lors du Tournoi de qualification, Doncic sera le principal absent du tournoi de basket, où les stars de la NBA vont se retrouver à Lille puis à Paris.



Champion olympique sur route à Tokyo, l'Equatorien Richard Carapaz a été écarté par sa fédération pour les JO au profit de Jhonatan Narvaez, performant sur le Tour d'Italie. Une décision jugée "partiale" par le principal lésé qui a brillé sur les routes du Tour de France, portant le maillot jaune, remportant la 17e étape et terminant avec le titre de maillot de meilleur grimpeur.



Même sort pour le médaillé d'or du contre-la-montre à Tokyo Primoz Roglic. Le triple vainqueur de la Vuelta fait les frais du niveau stratosphérique de son compatriote Tadej Pogacar qui sera accompagné de Mohoric, Mezgec et Tratnik.



Tout juste présenté aux supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé ne fera pas partie de la sélection de Thierry Henry. Le Français n'a jamais caché son envie de disputer les Jeux dans son pays natal, mais le club madrilène refuse de libérer ses joueurs pour les JO.



Alors qu'il vient de remporter la Copa America avec l'Argentine, Lionel Messi sera lui aussi absent du tournoi olympique, qu'il a déjà remporté en 2008, ayant plaidé un calendrier déjà très chargé à 36 ans.



Double champion olympique de natation à Tokyo sur 100 et 200 m dos, Evgeny Rylov ne fera pas partie des 15 athlètes russes concourant sous bannière neutre à Paris. Le nageur de 27 ans a dit renoncer aux JO pour ne pas "s'abaisser au niveau des provocateurs occidentaux", un ton dans la ligne du Kremlin. Sergent de police à Lobnia, en banlieue de Moscou, il n'avait guère de chance d'être autorisé par le CIO à concourir.



Pour être invités aux Jeux, les "athlètes individuels neutres" ont dû franchir l'obstacle des qualifications suivi d'un double contrôle, par les fédérations internationales puis le CIO, de leur absence de soutien actif à la guerre en Ukraine et de lien avec l'armée de leur pays.