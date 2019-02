Jeux universitaires

Quelque 400 étudiants participeront à la deuxième édition des Jeux universitaires du Maroc, qui se tiendra du 1er au 3 mars prochain à Fès sous le signe ‘’L’importance des sports universitaires dans la vie de l’étudiant’’. Selon l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Fès, qui organise cette manifestation en partenariat avec le club universitaire SQUAD, l’objectif de cette initiative est de promouvoir les talents sportifs des étudiants des universités et instituts supérieurs marocains et créer un espace de compétition, d’échange et de dialogue entre eux.

Cette édition verra la participation des ENCG de Tanger, El Jadida, Casablanca, Settat, Oujda et Fès, ainsi que l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) de Meknès, l’Académie des arts de Casablanca et l’Institut Royal de formation des cadres, ont précisé les organisateurs lors d’une conférence de presse, vendredi soir à Fès.

Le programme comprend des compétitions de football, de basketball, de volley-ball, de poker et de ping-pong, outre des jeux de culture générale sportive.