Jeux universitaires arabes de plage: L’EN de beach soccer remporte le titre

30/10/2024

L'équipe nationale universitaire de beach soccer (hommes) a remporté, samedi, le titre de la compétition beach soccer organisée dans le cadre de la 3ème édition des Jeux universitaires arabes de plage qui s'est déroulée à Agadir du 23 au 26 octobre.



L'équipe nationale a pu conserver son titre pour la troisième fois consécutive, après avoir battu en finale, son homologue mauritanienne par 6 buts à 2.



Lors des matches éliminatoires, l'équipe marocaine a réussi à occuper la première place avec 6 points après ses deux victoires contre la Mauritanie (4-3) et l'Egypte (8-2), suivie de la Mauritanie avec 3 points après sa victoire contre l'Egypte (6-3).



Dans la compétition de beach-volley masculin, l'équipe nationale du Sultanat d'Oman a réussi à remporter le titre après avoir battu la Libye en finale, 2 sets à 1, suivie par l'équipe nationale libyenne, puis le Maroc, qui a remporté le match de classement face à l'Egypte.

Quant au beach-volley féminin, l'équipe nationale égyptienne a remporté le titre après, sa victoire en finale face au Maroc par 2 sets à 1.



A l'issue de ces compétitions, des médailles et trophées ont été remis aux équipes gagnantes ainsi qu’aux présidents des délégations ayant pris part à la 3ème édition de cette manifestation sportive universitaire organisée par la Fédération Royale marocaine du sport universitaire sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et en partenariat avec la Fédération arabe du sport universitaire.