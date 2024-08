Jeux paralympiques. Présentation des sportifs marocains en lice

22/08/2024

Une rencontre pour la présentation des sportifs marocains qui participeront aux Jeux paralympiques (Paris-2024) a été organisée, mardi à Rabat, par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), en coordination avec les Fédérations engagées.



Le Maroc prend part aux 17èmes Jeux paralympiques, prévus du 28 août au 8 septembre à Paris, avec une délégation comprenant 38 sportifs.



Les sportifs marocains participeront aux épreuves de para athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para-cyclisme sur route et de cécifoot.



S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la FRMSPSH, Mustapha Fkeoui, a souligné que la qualification de 38 sportifs aux Jeux paralympiques de Paris est le fruit des efforts déployés par ces champions et par les Fédérations, tout en mettant en avant le rôle primordial du ministère de l'éducation nationale, du Préscolaire et des Sports qui veille à asseoir les conditions adéquates pour le bien des champions.



M. Fkeoui a invité les sportifs en lice à signer, à l'instar des éditions précédentes, de belles performances afin de hisser haut le drapeau national et de démontrer encore une fois les avancées très notables réalisées par le Maroc en matière de sport pour personnes en situation de handicap.



De son côté, le directeur technique de la FRMSPSH, Said Lamrini, s'est dit fier des prestations des sportifs marocains, toutes catégories confondues, qui ont brillé lors des différentes échéances continentales et mondiales.



Il a relevé que les préparatifs se sont déroulés dans de bonnes conditions grâce au soutien du ministère de tutelle, notant que les champions sont déterminés à réaliser de bonnes performances et à rafler le maximum de médailles.



M. Lamrini a également tenu à mettre en avant le rôle du staff médical pour le suivi de l'état physique et mental des sportifs.



Pour sa part, le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour aveugles et malvoyants (FRMSAM), Yassir El Hanchi, a fait savoir que les sportifs marocains partiront à Paris avec de grandes ambitions visant à confirmer et surpasser les prestations des éditions précédentes, notamment la médaille de bronze du Cécifoot en 2020 à Tokyo.

Lors des ses participations aux Jeux paralympiques, depuis (Séoul-1988), le Maroc a remporté 38 médailles: 16 en or, 11 en argent et 11 de bronze.



Le para-athlétisme a eu la part du lion de ces médailles (34), la para-natation (1988), le para-triathlon (2016), le para powerlifting (2012) et le cécifoot (2020) ont décroché les quatre autres médailles.