Jeux paralympiques: Fouzia El Kassioui s'adjuge l'argent au lancer du poids

05/09/2021

La Marocaine Fouzia El Kassioui s'est adjugé, jeudi, la médaille d'argent à l'épreuve du lancer du poids (classe F33), dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo. El Kassioui a réalisé un jet de 6.72 m, sa meilleure performance de la saison, derrière l'Algérienne Asmahane Boudjadar qui a battu à l'occasion le record paralympique avec un jet de 7.10 m. L'Australienne Maria Strong a complété le podium avec un jet de 6.63 m. Quant à l’athlète Ayoub Sadni, il s'est qualifié, vendredi, pour la finale des 400 m (classe T47). Sadni, qui a réalisé son meilleur chrono en 47 sec 82/100è, a remporté la course haut la main devant le Brésilien Petrucio Ferreira Dos Santos, (49 sec 76/100è, alors que l'Américain Rayven Sample (50 sec 01/100è) a occupé la troisième place. L'athlète marocain disputera la finale samedi à 13h00, dansle but d'augmenter la moisson du Maroc aux Jeux paralympiques. Par ailleurs, la sélection nationale de cécifoot s'est inclinée difficilement (1-0) face au Brésil, double champion en titre, jeudi en demi-finale des Jeux paralympiques de Tokyo, et affrontera samedi la Chine pour le bronze. Les Lions de l'Atlas, grâce à une défense solide et un Zouhair Snisla flomboyant, ont tenu tête au multiple champion du monde, avant qu'Imad Berka ne marque contre son camp à la 28è minute de la rencontre, permettant à la Seleçao de passer en finale. Ils affronteront samedi la sélection chinoise, battue par l’Argentine par 2 buts à 0 lors de la deuxième demi-finale. Il est à rappeler que l'équipe nationale a terminé deuxième de sa poule (4 pts) devançant au goal-average l'Espagne, face à laquelle elle a obtenu un précieux nul (1-1). Le Maroc avait perdu face à l'Argentine (1-2), avant de battre la Thaïlande (2-0). Dans la course en ligne (C1-3), Mohamed Lahna a occupé la 27è position, tandis que l'or est revenu au Britannique Benjamin Watson et l'argent à son compatriote Finlay Graham. Le Français Alexandre Léauté a complété le podium. De son côté, la taekwondoïste Soukaina Es-sabbar, après avoir perdu en 8è de finale face à la Russe Anna Poddubskaia (41-15), a raté l'occasion de se qualifier au tour suivant lors de la séance de repêchage contre la Mongole Khurelbaatar Enkhtuya (37-21). Cette journée a été marquée par la première médaille d'or du Royaume, remportée par Abdeslam Hili, quis'est imposé aux 400 m (T12), en battant le record mondial en 47 sec 59/100è. La moisson du Maroc s'élève désormais à six médailles, aprèsl'argent et le bronze de Yousra Karim et Hayat El Garaa dans l'épreuve du lancer du disque (F41), le bronze de Saida Amoudi au lancer du poids (F34) et l'argent de Mohamed Amguoun aux 400 m (T13).