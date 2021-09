Jeux paralympiques: Des podiums pour Yousra Karim et Hayat El Garaa

Les Marocaines Yousra Karim et Hayat El Garaa ont remporté,respectivement,mercredi, les médailles d'argent et de bronze de l'épreuve de lancer du disque (classe F41), dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo. Yousra a réalisé un jet à 37.35 m, soit sa meilleure performance personnelle, pas loin derrière la médaillée d’or tunisienne Raoua Tlili, qui a pulvérisé au passage l'ancienne marque mondiale (37.91). De son côté, Hayat El Garaa a terminé au pied du podium avec une performance de 29.30 m. Il s’agit de la troisième médaille décrochée par le Maroc lors ces jeux, après le bronze mardi de Saida Amoudi au lancer du poids. Amoudi a réalisé une performance de 8.21 m. L'or a été décroché par la Chinoise LijuanZou avec 9.19m (record du monde), alors que l'argent est allé à la Polonaise Lucyna Kornobys(8.60m). Par ailleurs, la sélection marocaine de cécifoot a fait match nul, 1 but partout, face à son homologue espagnole, mardi lors de la 3è journée du premier tour (groupe B) de ce tournoi, disputé dans le cadre des jeux paralympiques de Tokyo. Zouhair Snisla a ouvert la marque pour les nationaux (18è, s.p), avant que Antonio Martin Gaitan n'égalise pour la formation ibérique (30è). L'équipe nationale a terminé deuxième de sa poule (4 pts) devançant au goal-average son adversaire du jour. Le Maroc avait perdu face à l'Argentine (1- 2), avant de battre la Thaïlande (2-0). En demi-finales, prévues ce jeudi, le Maroc affrontera le Brésil, premier du groupe A après un parcours sans faute (9 pts), alors que l'Argentine (1er/Gr.B) sera opposée à la Chine (2è/Gr.A). La finale aura lieu samedi prochain. Dans les compétitions de para-cyclisme (classeC2), le Marocain Mohammed Lahna a occupé la 10è place après avoir parcouru la distance de l'épreuve en 41min 48 sec 39/100è. La médaille d'or a été gagnée par l'Australien Darren Hicks (34:39.78).