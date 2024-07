Jeux olympiques . Ines Laklalech aspire à honorer le golf marocain

26/07/2024

La golfeuse marocaine Ines Laklalech, qui prendra part à la compétition de golf comptant pour les Jeux olympiques (JO) de Paris (26 juillet-11 août) aura la tâche de représenter dignement le golf marocain lors de ce rendez-vous qui réunit les meilleurs golfeurs de la planète.



Il s’agit de la troisième participation consécutive du golf marocain à cette grand-messe sportive planétaire après les éditions de Rio de Janeiro-2016 et Tokyo-2020. Les couleurs nationales étaient alors défendues par Maha El Haddioui. Laklalech est la première joueuse marocaine à remporter la 32ème édition du Lacoste Ladies Open de France 2022. Elle a marqué l'histoire du golf national en franchissant le cut lors du LOTTE Championship, épreuve du LPGA Tour, avant de signer une remarquable performance à l'Investec SA Women’s Open en Afrique du Sud, en occupant la 5ème place, marquant ainsi son meilleur classement de la saison.



"La qualification de la championne marocaine aux JO de Paris est le fruit d’un travail de longue haleine entamé depuis le début de l’année", a affirmé le président de la commission d’organisation des compétitions sportives à la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), Jalil Benazouz, ajoutant que le fait de figurer dans le classement permettant une participation aux Jeux olympiques n’est pas une tâche de tout repos. Ines Laklalech a acquis une grande expérience lors de son brillant parcours marqué par des participations à des compétitions nationales et internationales, a-t-il déclaré à la MAP, soulignant que la FRMG n’a ménagé aucun effort afin de réunir les conditions de succès pour la golfeuse marocaine et lui permettre de se qualifier et se préparer comme il se doit aux JO de Paris, que ce soit en termes de formateurs ou d’infrastructures dédiées à l’entraînement.



Dans ce sens, le responsable fédéral a formulé le souhait de voir Laklalech signer une participation remarquable lors de ces Jeux, voire de monter sur le podium à Paris. Par ailleurs, M. Benazouz a indiqué que la FRMG a signé une convention avec le Comité national olympique marocain dans le cadre du programme "Jil 28/32" réservé aux meilleurs sportifs marocains et visant à recruter les champions en herbe à même de représenter le golf marocain dans les compétitions majeures, à l’image des prochaines éditions des JO.