Jeux méditerranéens-Oran 2022: L'AMPS et l’AMJS condamnent la décision des autorités algériennes d'empêcher la délégation médiatique marocaine d'accéder à leur territoire

25/06/2022

L’ Association marocaine de la presse sportive (AMPS) a condamné la décision des autorités algériennes d'empêcher la délégation des médias marocains d'entrer sur leur territoire pour couvrir la 19ème édition des Jeux méditerranéens, prévus à Oran du 25 juin au 6 juillet. "L’AMPS est choquée d’apprendre que la délégation médiatique accompagnant le contingent sportif marocain a été interdite d'entrer sur le sol algérien, via l'aéroport d'Oran, où elle est arrivée mercredi soir", écrit l’instance médiatique sportive dans un communiqué. Après avoir fustigé "cette position qui fait fi des conventions internationales des médias et qui entrave le droit des journalistes d’exercer leur devoir professionnel", l'AMPS exhorte "toutes les institutions internationales et continentales de tutelle à mener une action d’urgence afin de protéger la délégation médiatique marocaine, bloquée à l'aéroport international d'Oran". Elle a noté qu'en dépit des efforts déployés par les représentants du Comité national olympique marocain, les membres du consulat général du Maroc à Oran et les membres du Comité international des Jeux méditerranéens, "la délégation des médias marocains a dû passer la nuit à l'aéroport dans des conditions extrêmement déplorables". Bien que les membres de la délégation aient attendu "que les procédures soient achevées jeudi matin, les autorités de l’aéroport d’Oran ont refusé de permettre à la délégation des médias marocains d'entrer sur le sol algérien pour exercer son devoir journalistique, déplore l’AMPS. De son côté, l’Alliance marocaine des journalistes sportifs (AMJS) a exprimé "son grand étonnement et son profond mécontentement, face au traitement incompréhensible et inacceptable" des autorités algériennes réservé à la délégation médiatique marocaine accréditée pour couvrir les 19èmes Jeux Méditerranéens. Dans un communiqué, l’AMJS a indiqué que les autorités algériennes "n’ont pas autorisé, depuis mercredi et jusqu’à jeudi 14h00, la délégation médiatique marocaine à accéder au territoire algérien pour accomplir sa mission", ajoutant que "la délégation marocaine a été contrainte de passer la nuit à l’aéroport, une situation qui a impacté un confrère victime d’un malaise nécessitant une intervention médicale". Elle a souligné que "malgré les démarches sérieuses et les efforts intensifs déployés par le Comité national olympique marocain et le consulat du Maroc à Oran, pour faciliter les procédures d’accès de la délégation médiatique marocaine, c'est avec grand regret que celle-ci n'a pas reçu la réponse requise et nécessaire de la part des autorités concernées, en particulier du comité d'organisation des Jeux méditerranéens et des autorités locales algériennes qui se sont comportés avec négligence et indifférence".