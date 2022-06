Jeux méditerranéens: Les U18 surclassent leurs homologues algériens

30/06/2022

La sélection marocaine de football des moins de 18 ans a battu son homologue algérienne sur le score de 2 buts à 0 (mi-temps 0-0), mardi àOran, lors de la deuxième journée (groupe A) des Jeux méditerranéens, ravivant ses chances de qualification pour le prochain tour. Les réalisations des Lionceaux de l'Atlas ont été signées Othmane Boukhriss (47è) et Abdellah Raihani (63è). Dans l'autre match de ce groupe, la France et l'Espagne ont fait match nul, un partout. L'équipe nationale avait raté sa première sortie, dimanche dernier, face à la France (0-1). De son côté, l'Algérie avait pris le meilleur sur l'Espagne (1- 0). Lors de la prochaine journée, le Maroc sera opposé, ce jeudi, à l'Espagne, tandis que l'Algérie croisera le fer avec la France. Par ailleurs, la Marocaine Karima Ghariz a remporté la médaille de bronze en pétanque (tir de précision), dans le cadre de ces Jeux méditerranéens. Ghariz est montée sur la troisième marche du podium après avoir battu la Française Ludivine Disidoro. Il s'agit de la quatrième médaille de bronze pour le Maroc, après celles décrochées par l'équipe nationale de karaté. Dans l’épreuve du tennis, le Marocain Elliot Benchetrit s'est qualifié mardi pour les quarts de finale. Benchetrit a décroché sa qualification en battant en huitièmes le Maltais Liam Delicata en deux manches 6-2, 6- 1. Outre Benchetrit, l'équipe nationale de tennis se compose d’Adam Mondher et Yasmine Qabaj en simple. En double, la sélection marocaine est constituée de Aya El Aouni et Yasmine Qabaj, chez les dames, et le duo Adam Mondher/Elliot Benchetrit, côté hommes.