Jeux africains d'Accra . Deux médailles de bronze pour l’EN de taekwondo

20/03/2024

Le Maroc a remporté mardi deux médailles de bronze aux épreuves de taekwondo, lors des 13èmes Jeux africains d'Accra, qui se poursuivent jusqu'au 23 mars courant dans la capitale ghanéenne.



Les deux médailles ont été gagnées par Soufiane Elasbi et Safia Salih respectivement dans les catégories -87kg et -67kg.

Jusqu'à présent, le total des médailles du Maroc lors des Jeux africains d'Accra s'élève à 21 : 5 en or, 7 en argent et 9 en bronze.