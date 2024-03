Jeux africains d'Accra. De l’or pour l’EN de beach-volley

16/03/2024

Le Maroc a décroché, jeudi, la médaille d'or dans l'épreuve masculine de beach-volley, lors des 13ème Jeux africains d'Accra, organisés jusqu'au 23 mars courant dans la capitale ghanéenne.



La paire marocaine composée de Mohammed Abicha et Soufiane El Gharouti a remporté le métal précieux, après sa victoire face à la paire sud-africaine (Danilo Von Ludwiger et Leo Frank Williams) sur le score de 2 sets à 0.

Le Botswana, qui s'est incliné en demi-finale face au Maroc, a remporté la médaille de bronze aux dépens du Sierra Leone (2 sets à 0).



Grâce à cette nouvelle médaille d'or, le Maroc compte désormais 14 médailles dans ces Jeux, dont 3 en or, 6 en argent et 5 en bronze.