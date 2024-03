Jeûne des enfants. S'imprégner de l'esprit du Ramadan

15/03/2024

Le Ramadan représente une opportunité exceptionnelle pour les enfants de grandir spirituellement, d'acquérir des valeurs morales essentielles et de vivre une expérience unique

Comme chaque mois sacré de Ramadan, nombreux sont les enfants qui souhaitent jeûner, impatients de vivre pleinement l'expérience ramadanesque en accomplissant le quatrième pilier de l'islam. C'est le cas justement de Yassir, 10 ans.L'atmosphère spirituelle et féérique du mois de l'abstinence ne le laisse pas indifférent; il a bien envie de vivre son premier jour de jeûne. Malgré la réticence d'une mère préoccupée par les conséquences éventuelles de la privation de nourriture sur la santé de son "bambin", Yasser est encouragé dans sa démarche par son père, qui l'incite à entrer de plain-pied dans la cour des adultes.Tout comme Yasser, des milliers d'enfants souhaitent s'initier à la pratique du quatrième pilier de l'islam et vivre pleinement l'expérience du Ramadan.En islam, le jeûne n'est obligatoire qu'une fois la puberté est atteinte, une conception qui a été consacrée dans la tradition du Prophète Sidna Mohamed. Néanmoins, les parents peuvent encourager une initiation progressive, débutant par des demi-journées de jeûne avant de passer à une journée entière, souligne Mohamed Kharoubat, professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université Cadi Ayyad de Marrakech, dans un entretien à la MAP.Pour ce faire, l’universitaire invite les parents d'abord à expliquer aux enfants en des termes simples, sans les sermonner, les objectifs du jeûne dans un souci de consolider leur conviction quant aux bienfaits du jeûne pour la vie d'ici-bas et dans l'au-delà.Les soirées ramadanesques animées et la fréquentation de la mosquée pour accomplir les prières de Tarawih sont également d'autres sources de motivation pour les enfants, estime M. Kharoubat, qui appelle les parents à encourager les exploits de leurs petits par des cadeaux s’ils parviennent à jeûner jusqu'à la mi-journée et des fêtes à la hauteur de l'événement s’ils parviennent à tenir toute la journée.Sur le plan médical, une consultation avec un pédiatre est recommandée pour évaluer la capacité de l'enfant à jeûner. L'hydratation, une alimentation équilibrée et riche en nutriments avant et après le jeûne, ainsi qu'un suivi de l'état de santé sont des éléments clés pour maintenir une santé optimale pendant le Ramadan, recommande, à ce titre, le pédiatre Khalid Bouhmouch.Le Dr. Bouhmouch insiste sur l'impératif de s'assurer que l'enfant consomme, avant le jeûne, des repas équilibrés et consistants. Ceux-ci doivent être composés de glucides complexes tels que des céréales complètes, des légumineuses et des légumes riches en fibres, ainsi que des protéines maigres, telles que le poulet, le poisson, les œufs et les légumineuses.A cela s’ajoutent les fruits frais et les légumes colorés ainsi que les minéraux et les antioxydants qui renforcent le système immunitaire et favorisent une santé optimale.Selon lui, ce mois sacré se révèle être une occasion unique pour les enfants d'approfondir leur foi et de s'épanouir spirituellement. Cette période de jeûne, de prière et de partage offre aux jeunes âmes l'opportunité de se familiariser avec les valeurs fondamentales de l'islam et de vivre une expérience enrichissante sur le plan personnel et spirituel."Le rôle des parents est crucial pour garantir une expérience positive du Ramadan pour leurs enfants. En créant un environnement familial empreint de spiritualité et de recueillement, ils encouragent les enfants à se plonger pleinement dans l'atmosphère sacrée de ce mois béni", soutient-il.En plus de l'aspect spirituel, il est important de proposer aux enfants des activités saines et divertissantes pour les aider à passer le temps de manière constructive. Jeux de société, lecture, activités manuelles, participation à des ateliers culinaires pour préparer le Ftour, ou encore visites à la famille et aux amis, sont autant d'options qui permettent aux enfants de s'épanouir et de tisser des liens durables avec leurs proches.Le Ramadan est également un mois de partage et de générosité. Encourager les enfants à faire preuve d'empathie et de compassion envers les plus démunis, en les incitant à participer à des actions caritatives ou à distribuer des repas aux nécessiteux, permet de les sensibiliser aux valeurs de solidarité et d'entraide qui font l'essence de l'islam.Une chose est sûre : le Ramadan représente une opportunité exceptionnelle pour les enfants de grandir spirituellement, d'acquérir des valeurs morales essentielles et de vivre une expérience unique qui les marquera positivement pour le reste de leur vie. Le soutien et l'implication des parents sont des éléments clés pour que cette expérience soit pleinement bénéfique et enrichissante pour les enfants.