Jeudi cinéma de Khouribga: Projection du film “Pégase ” du réalisateur marocain Mohamed Mouftakir

02/03/2022

Les cinéphiles auront rendez-vous jeudi prochain avec la projection au sein du complexe culturel de Khouribga du film "Pégase" (Bourak) du réalisateur Mohamed Mouftakir, a annoncé l'Association Ciné-Club Khouribga. "Pégase" sera projeté en présence de son réalisateur dans le cadre du Jeudi cinéma de Khouribga" qui fait partie du programme cinématographique 2021-2022 de l'Association Ciné-Club Khouribga et de la Fondation du Festival international du cinéma africain de Khouribga, a indiqué l'association dans un communiqué. Sorti en salles en 2010, le film réunit une belle brochette d'acteurs tels que Saadia Ladib, Majdouline Idrissi, Driss Roukhe et Anas El Baz. Le film a raflé plusieurs prix dont le Grand prix du 11e Festival national du film marocain Tanger (2011), le Grand prix et prix du deuxième rôle féminin du 13e Festival du cinéma africain de Khouribga (2010), le prix de la meilleure image au Festival international du film de Dubaï (2010) et l’Etalon d'or de Yennega au FESPACO 2011. Né en 1965 à Casablanca, Mohamed Mouftakir a fait d’abord des études de littérature anglaise à l’Université de Casablanca avant de suivre des cours de réalisation et d’écriture du scénario en France. Il a exercé pendant cinq ans en tant qu'assistant réalisateur dans nombre d’œuvres cinématographiques marocaines et étrangères. Mohamed Mouftakir a aussi réalisé plusieurs courts métrages notamment L’ombre de la mort (2003), La danse du fœtus (2005), Chant funèbre (2006), Fin du mois (2007) et Terminus des anges (2008)