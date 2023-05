Jessica Alba partage les 4 choses qu’elle aurait aimé connaître plus jeune

13/05/2023

La vie est une affaire de transmission. Nos aînés ne cessent de prodiguer pléthore de conseils basés sur leurs propres expériences de vie, afin de nous éviter des erreurs et des regrets. Profiter de la vie, oser, témoigner son amour aux gens qu'on aime car on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait… Tant de mantras répétés quasi à outrance pour nous enjoindre à dévorer la vie tant qu'il en est encore temps. Une urgence aux allures de “carpe diem”, certes, mais qui depuis quelques années s'agrémente d'accents bien-être.



En effet, la santé mentale devient un sujet de plus en plus crucial pour les nouvelles générations, conscientes que le quotidien peut générer beaucoup de stress et d'anxiété.



Les conseils de nos chers devanciers s'accompagnent donc désormais d'incitations au bien-être. Estime de soi, regard des autres, équilibre mental : exit l'urgence, la vie doit maintenant se savourer tout en douceur, et en accord avec ses valeurs… Une nouvelle inclinaison que Jessica Alba promeut elle aussi sur ses réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. Preuve en est avec sa dernière vidéo postée il y a quelques jours, où l'actrice et businesswoman dévoile les 4 conseils qu'elle aurait aimé recevoir étant plus jeune…



Les 4 conseils que Jessica Alba aurait aimé connaître plus jeune :



1.“Ne perds pas ton temps à prêter attention, ou même penser à ce que les autres disent. La seule chose qui compte est que tu sois heureuse et alignée avec toi-même."



2.“N'essaie pas de correspondre à l'idée que les autres se font de toi. C'est tellement ennuyeux, laisse-les s'accommoder à ce que tu es vraiment. Plus tu seras ancrée dans ta vérité, plus tu seras heureuse.”



3.“Les standards de beauté sont désuets. Tu dois apprendre à t'aimer, et apprécier tout ce qui fonde ta personnalité, et qui te différencie de tous les autres. Toutes ces choses particulières qui te font te sentir différente, ce sont elles qui vont faire ta magie, ton petit truc en plus !”



4.“Dors ! Tu ne pourras pas récupérer ce temps perdu. Ton corps en a besoin, et te le redonnera 100 fois.”