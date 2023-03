Jérôme Besnard : La visite de M. Várhelyi confirme la place du Maroc, un partenaire crédible et stable de l'Europe

09/03/2023

La visite au Royaume du commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Olivér Várhelyi, confirme la place du Maroc en tant que partenaire crédible et stable de l’Europe, a indiqué l'expert français en géopolitique, Jérôme Besnard.



Cette visite démontre aussi que les relations entre le Maroc et l’Union européenne (UE) ne sont pas affectées par les attitudes de certaines voix hostiles, a déclaré M. Besnard à la MAP. "Pour l’UE, le Maroc demeure un partenaire très crédible, notamment pour faire face aux menaces des réseaux terroristes et du crime organisé", a-t-il relevé.



Le commissaire européen, a-t-il souligné, a eu raison de rappeler que le Maroc était un pilier de stabilité dans la région, tout en se félicitant des programmes de coopération actés pour soutenir le plan marocain de réformes, avec des volets social, économique, agricole, hydrique et énergétique.



Le Maroc et l'Union européenne ont signé, jeudi à Rabat, cinq programmes de coopération d'un montant total de près de 500 millions d'euros pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume. Signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le commissaire européen Olivér Várhelyi, les 5 programmes de coopération concernent la protection sociale, la transition verte, la réforme de l'administration publique, la gestion des migrations et l'inclusion financière.