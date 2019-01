Jennifer Lopez n’aime pas Hollywood

26/01/2019

La chanteuse et actrice Jennifer Lopez a donné une interview au magazine Closer et s’est exprimée sur son rapport avec le quartier d’Hollywood à Los Angeles. «Au départ, je n’étais pas du tout attirée par cette ville, du simple fait qu’on ne peut pas marcher dans les rues. Je trouve vraiment très triste de ne pas avoir la possibilité de se balader en allant simplement acheter son lait. Vous passez votre journée en voiture. La vie new-yorkaise me convient beaucoup mieux», a déclaré la star de 49 ans.

J-Lo a également confié au magazine qu’elle avait eu du mal à se faire une place dans le milieu hollywoodien à cause de sa différence. «Mon image au départ ne collait pas avec celle de la belle Californienne blonde et mince», raconte-t-elle. Et d’ajouter : «Réussir à faire la couverture des magazines avec mon physique, ma couleur de peau et mes courbes généreuses a été vraiment très gratifiant».