Jennifer Lawrence revient dans une comédie d’Adam McKay

29/02/2020

Après avoir pris une pause de deux ans, Jennifer Lawrence enchaîne les tournages. Le dernier en date concerne la comédie que prépare Adam McKay, recompensé par l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2016 pour The Big Short : Le Casse du siècle. Intitulé Don’t Look Up, ce nouveau film distribué par Netflix portera sur deux astronomes incompétents chargés de prévenir la Terre de l’arrivée imminente d’une météorite. L’un des deux personnages principaux sera donc incarné par la star de la saga Hunger Games et le tournage devrait commencer dès le mois d’avril pour une sortie prévue en 2021. À l’origine, Jennifer Lawrence et Adam McKay devaient faire équipe pour Bad Blood, un biopic retraçant le parcours de la fondatrice de l’entreprise Theranos, Elizabeth Holmes, accusée d’escroquerie par la suite. Le projet ne semble, pour le moment, pas être la priorité du duo.

Prochainement, Jennifer Lawrence sera visible dans la nouvelle production du studio - très en vogue - A24 à travers la caméra de Lila Neugebauer. Bien que le titre officiel du film soit encore inconnu (on parlerait de Red, White and Water), l’actrice devrait y jouer une femme soldat forcée de quitter ses fonctions après avoir été victime d’une lésion cérébrale. Elle sera également la star du prochain long-métrage de Paolo Sorrentino, Mob Girl, sur l’histoire vraie d’Arlyne Birckman, une épouse de mafieux sur le point de devenir informatrice pour le FBI. Le biopic, encore en pré-production, ne devrait pas arriver avant 2021.