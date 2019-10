Jennifer Lawrence et Cooke Maroney convolent en justes noces

26/10/2019

Il y a de l'amour dans l'air en ce moment ! Après Dwayne Johnson, qui a épousé Lauren Hashian, Justin Bieber et Hailey Baldwin qui se sont mariés pour la seconde fois, c'est aujourd'hui une autre star d'Hollywood qui s'est fait passer la bague au doigt : Jennifer Lawrence. Huit mois après ses fiançailles avec Cooke Maroney, l'actrice qui avait été prise en flag à la mairie de New York en septembre dernier lui a dit 'oui' le week-end dernier !

Selon People, la star de X-Men et de Hunger Games a fêté son union avec le galeriste new-yorkais dans le splendide manoir Belcourt, à Newport, situé dans l'Etat de Rhode Island, dans le nord-est des Etats-Unis. 150 invités ont assisté à cette journée magique, parmi lesquels Emma Stone, Ashley Olsen, la chanteuse Adele, avec qui elle avait passé une nuit de folie à New York, la comique Amy Schumer, Nicole Richie, Cameron Diaz ou encore Sienna Miller.

C'est en février dernier que Cooke Maroney demandait la main de la star de Red Sparrow. Après avoir eu des relations amoureuses avec le comédien Nicholas Hoult (Skins), le réalisateur Darren Aronofsky (Black Swan) ou encore Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, Jennifer Lawrence confiait à Entertainment Tonight que Cooke Maroney était l'homme de sa vie : "Eh bien, c'est juste la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Ça a été une décision très, très facile à prendre".