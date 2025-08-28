Jennifer Lawrence à l’honneur au Festival international du film de Saint-Sébastien

28/08/2025

L’actrice américaine Jennifer Lawrence sera à l’honneur lors de la 73ème édition du Festival international du film de Saint-Sébastien, prévue du 19 au 27 septembre, ont annoncé mardi les organisateurs.



Le Festival de Saint-Sébastien, le plus important du monde hispanophone, rendra hommage à "l'une des actrices les plus influentes de notre époque", ont-ils indiqué dans un communiqué.



Lauréate d’un Oscar pour son rôle dans "Happiness Therapy", Lawrence, 35 ans, recevra le Prix Donostia en hommage à sa carrière exceptionnelle, le 26 septembre au palais des congrès Kursaal.

La star américaine s’est illustrée dans de nombreux films à succès tels que la trilogie Hunger Games, American Bluff, Joy ou encore Don’t Look Up.



Ces dernières années, elle s’est également affirmée en tant que productrice en accompagnant des projets qu’elle a également interprétés, tels que "Causeway" de Lila Neugebauer, "No Hard Feelings" de Gene Stupnitsky, ainsi que "Die My Love", film qui sera projeté après la cérémonie de remise du prix.