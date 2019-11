Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dévoilent leurs secrets minceur

S’il y a deux stars qui sont à l’épreuve du temps, ce sont bien Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Âgées respectivement de 50 ans et 43 ans, les deux actrices hollywoodiennes ne semblent pas avoir pris une ride depuis leurs débuts sur le grand écran il y a plus de vingt ans. Alors qu’elles sont à l’affiche de la nouvelle série d’Apple TV+, «The Morning Show», les deux stars ont confié leurs secrets minceur au magazine anglais «Radio Times». L’actrice phare de «Friends» et l’interprète d’Elle Woods dans «La revanche d’une blonde» ont confié suivre un régime strict avec une grande discipline : 16 heures de jeûne par jour, des jus verts quotidiens, et d’intenses séances de sport à raison de six fois par semaine.

Pour réussir leurs jeûnes quotidiens, les deux amies (qui s'étaient déjà donné la réplique en 2000 dans «Friends» en incarnant deux soeurs) ont toutefois leurs techniques bien à elles. Jennifer Anniston ne mange rien le matin. «J’ai remarqué une grosse différence en évitant la nourriture solide pendant 16 heures», a-t-elle confié. Elle ne se lève également pas avant 9h, une idée pour ne pas ressentir les effets de la faim. Lorsqu’elle ne jeûne pas, Jennifer Aniston commence sa journée avec un verre de jus de céleri, de la méditation et un peu de sport. De son côté, Reese Witherspoon a longtemps été adepte des jus en tous genres. «Je bois seulement un jus vert et un café le matin», a-t-elle expliqué. Si la jolie blonde, maman de trois enfants, s’accorde au moins quelques liquides le matin, c’est en partie parce que sa journée commence bien plus tôt que celle de Jennifer Aniston : lever à 5h30 du matin, et entraînement à 7h30.

Reese Witherspoon se réfère par ailleurs très souvent à son amie pour être au courant des techniques à suivre pour garder la ligne : «Jennifer en sait tellement à propos de la santé et du fitness (…). Elle est géniale en conseils pour le bien-être», a-t-elle conclu.

Ce régime basé sur de courtes périodes de jeûne est communément appelé «le régime 16/8», pour 16 heures de jeûne et 8 heures d’alimentation normale entre 10h et 18h. Ces jeûnes intermittents auraient pour réputation de booster les fonctions cérébrales, d’augmenter le contrôle du sucre dans le sang et le taux d’espérance de vie en plus d’aider à la perte de poids.

Les deux actrices ont tout de même confié qu’elles s’accordaient «un jour de triche» par semaine dans leurs régimes stricts, au cours duquel elles s’autorisent à manger ce qu’elles veulent quand elles veulent.