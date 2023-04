"Jeanne du Barry" en ouverture du Festival de Cannes

Le film "Jeanne du Barry", réalisé par Maïwenn et qui marque le grand retour à l'écran de Johnny Depp, fera l'ouverture du Festival de Cannes le 16 mai, et sortira simultanément dans les salles françaises, ont annoncé mercredi les organisateurs.



Le sixième long-métrage de l'actrice et réalisatrice française de 46 ans ("Polisse", Prix du jury en 2011, "Mon Roi", "ADN") sera projeté sur l'écran du grand théâtre Lumière, "après la cérémonie d'ouverture retransmise en direct sur France Télévisions et Brut", écrit le festival dans un communiqué.



"Jeanne du Barry" est "dédié à la vie, à l'ascension et à la chute de la favorite du roi Louis XV", jouée par Maïwenn elle-même. Johnny Depp y incarne le souverain français et donne la réplique à des acteurs français comme Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, ou India Hair.



Le film marquera son grand retour à l'écran, après le feuilleton judiciaire très médiatisé qui l'a opposé à son ancienne épouse Amber Heard, sur fond d'accusations de violences conjugales puis d'accusations mutuelles de diffamation.



De "Las Vegas Parano" à "Pirates des Caraïbes", Johnny Depp, 59 ans, a été plusieurs fois à l'écran à Cannes, où il a présenté en 1997 son propre film de réalisateur, "The Brave".