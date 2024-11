Jean-Noël Barrot salue “le partenariat modèle” que la France entretient avec le Maroc

12/11/2024

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a salué, lundi soir à Paris, "le partenariat modèle" de coopération nord-sud que la France entretient avec le Maroc.



Intervenant à la clôture de la première journée du Forum de Paris sur la paix, en présence notamment de l’ambassadrice de SM le Roi en France, Samira Sitail, de dirigeants politiques, de chefs d’entreprise et d’acteurs de la société civile venus des quatre coins du monde, le ministre français a souligné qu’avec le Maroc "nous regardons désormais vers un avenir que nous avons décidé de construire et de défendre ensemble".

"Nous avons décidé ensemble de lancer un partenariat rénové pour les années à venir et nous allons le rendre encore plus fort", a-t-il dit.



M. Barrot a par ailleurs plaidé pour une approche nouvelle de coopération avec l’Afrique.

"Nous devons faire plus et mieux avec l'Afrique parce que nous avons une longue histoire avec ce grand continent. Parce que nous avons beaucoup de défis en commun", a souligné le chef de la diplomatie française.



Placée sous le thème "A la recherche d’un ordre mondial qui fonctionne", la 7e édition du Forum de Paris sur la paix a accueilli plusieurs sessions dédiées notamment à la géopolitique, à la paix et aux conflits : la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient et au Soudan notamment.



La deuxième journée du Forum sera marquée, par des événements thématiques initiés par des organisations partenaires. Ces sessions se pencheront sur des questions cruciales telles que la nutrition, l'agriculture, le cyberespace et la gestion des minerais essentiels, entre autres.



Fondé en 2018 sous l'impulsion du président français Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, le Forum de Paris sur la paix a pour mission de relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités, la sécurité et l'essor des nouvelles technologies, en construisant de nouvelles formes d'action collective qui complètent le travail des institutions multilatérales et contribuent à l'instauration d'une paix durable.