Jean-Marie Heydt présente à Dakhla son dernier ouvrage "Le Sahara marocain: Terre de lumière et d'avenir"

19/12/2024

L'universitaire et écrivain franco-suisse, Jean-Marie Heydt, a présenté, mardi à Dakhla, son dernier ouvrage intitulé "Le Sahara marocain: Terre de lumière et d’avenir".



La cérémonie de présentation de cet ouvrage a été organisée à l'initiative de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, en partenariat avec le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, en présence d’une pléiade d’universitaires, chercheurs, étudiants, élus et acteurs associatifs, outre de consuls généraux accrédités à Dakhla.



Ce livre de 352 pages se décline en six chapitres, à savoir "Repères historiques", "Les provinces du Sud", "Un étonnant potentiel", "Des infrastructures qui boostent les aménagements et les développements", "Une dynamique économique portée par des pôles de compétitivité", et "Sahara marocain, hub atlantique et leader d’une Afrique prospère - De grands projets pour le Maroc de demain".



L'ouvrage illustré offre un regard nouveau sur le Sahara et la dynamique de développement en cours. L’auteur se présente en "observateur" des politiques publiques qui découvre l’ampleur des réalisations contribuant au mieux vivre des populations locales.



Dans son ouvrage, M.Heydt a commencé par retracer les repères historiques de cette zone géographique depuis les origines millénaires, avant de brosser un tableau de la situation actuelle à la lumière de la régionalisation avancée, soulignant que le Sahara constitue désormais une terre de croissance, d’inclusion sociale et de solidarité régionale.



L'auteur met également en avant l’importance des infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires réalisées, ainsi que le potentiel de la région en termes d’énergies renouvelables et de développement de l’hydrogène vert.



Il s’attarde surtout sur l’impact de certains projets d’envergure comme le port Dakhla Atlantique, appelé à jouer un rôle important notamment dans le transport de l’électricité verte, faisant de Dakhla, un hub atlantique et leader d’une Afrique prospère.



Dans une déclaration à la presse, M. Heydt s'est dit heureux de se retrouver à Dakhla pour présenter son nouvel ouvrage sur le Sahara marocain, notant que ce livre met en lumière la dynamique vertueuse que connaissent les provinces du Sud.



Le livre met en avant les évolutions significatives que connaissent les provinces du Sud du Royaume, en se basant sur des éléments historiques fiables attestant la marocanité du Sahara, a-t-il poursuivi.



De même, il a fait savoir que son ouvrage met en évidence l’essor remarquable que connaît le Sahara marocain sur tous les plans, en particulier dans le domaine économique, et en termes de production des énergies renouvelables.



Jean-Marie Heydt est enseignant-chercheur, observateur et expert international auprès d’organisations publiques. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages récents, dont "Mohammed VI, la vision d’un Roi: Actions et ambitions" (Editions Favre, 2019).