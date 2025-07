Jean-François Ndongou : Sous la conduite de SM le Roi, le Maroc a accompli des réalisations substantielles dans plusieurs domaines

29/07/2025

Le Royaume du Maroc a accompli, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des réalisations substantielles et importantes dans plusieurs domaines, a affirmé le Président de l'Assemblée nationale du Gabon, Jean-François Ndongou.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, M. Ndongou a souligné que depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au Trône, le Maroc a connu un développement tous azimuts et réalisé des avancées remarquables, précisant que le Souverain a engagé une politique ambitieuse de réformes structurelles visant à faire du Royaume un acteur clé aux niveaux régional, continental et international.



"Le développement qu’a connu le Maroc sous la conduite de SM le Roi est vraiment très remarquable. Nous sommes fiers de ce qui a été réalisé par le Maroc dans tous les domaines", a-t-il dit, précisant que ce développement se manifeste notamment dans les secteurs économique, agricole, énergétique, social, sportif et culturel, ainsi qu'au niveau des infrastructures.



Le Maroc dispose d'infrastructures ferroviaires, routières et portuaires modernes qui sont parmi les meilleures en Afrique, a expliqué M. Ndongou, mettant en avant la modernisation du réseau ferroviaire, notamment la Ligne à Grande Vitesse, première ligne du genre en Afrique.



Pour le responsable gabonais, l’une des principales illustrations de ce progrès qu’a connu le Royaume est aussi le Port Tanger-Med, devenu parmi les meilleures infrastructures portuaires du monde.



"Ce hub logistique contribue grandement à l'intensification de la coopération entre les pays africains dans le domaine portuaire", a-t-il précisé.



M. Ndongou a, par ailleurs, salué les initiatives Royales pionnières en faveur du développement du continent africain, notamment l'Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que le Projet du Gazoduc Africain Atlantique, ce qui témoigne, a-t-il dit, de l'engagement ferme du Royaume envers la stabilité, le progrès et la prospérité de l’Afrique.