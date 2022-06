Javier Tebas confirme des plaintes de la Liga contre le PSG et Manchester City

La Ligue espagnole de football a déposé une plainte visant les conditions du transfert d'Erling Haaland à Manchester City "la semaine dernière" et en déposera une autre visant la prolongation de Kylian Mbappé au Paris SG "cette semaine", a assuré lundi son président Javier Tebas.



"Je ne défends pas le Real Madrid par rapport à Mbappé, je veux préserver le football européen", a expliqué Tebas lors d'un évènement-presse à Valladolid.



"Cette semaine nous allons déposer une plainte visant le PSG, et la semaine dernière, nous en avons déposé une contre Manchester City", a indiqué le patron de LaLiga.



Le dirigeant espagnol est l'un des critiques les plus virulents des clubs soutenus par des Etats, à savoir le Qatar pour le Paris SG et les Emirats arabes unis pour Manchester City.



Il leur reproche de détourner le fair-play financier établi par l'UEFA et de déséquilibrer la concurrence sportive et économique entre les clubs.



Manchester City a ainsi acheté Haaland au Borussia Dortmund pour 75 millions d'euros, une somme correspondant à la clause libératoire du Norvégien, mais avec les commissions d'agent et le salaire du joueur, le transfert coûtera près de 300 millions d'euros aux Citizens.

Le nouveau contrat de Mbappe au PSG verra le club français débourser, selon la presse spécialisée entre 40 et 50 millions d'euros par an pour le seul salaire du joueur, qui a prolongé trois années supplémentaires avec les Parisiens.



"Permettre ces opérations est plus dangeureux que la Super Ligue", a estimé Tebas, en référence au projet mort-né de lancer une Ligue européenne fermée et réservée aux grands noms du football européen.



"Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 millions d'euros, ils en traînent déjà 300 millions et ils vont prolonger Mbappé avec de tels résultats", a-t-il déploré.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait balayé les critiques de Tebas avant la dernière finale de la Ligue des champions fin main.



"Pour moi, il n'est pas correct qu'une Ligue en critique une autre. De ce que je sais, l'offre du Real pour Mbappé était similaire à celle du PSG", avait déclaré le président slovène de l'UEFA à l'AFP.